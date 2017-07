Tunisie: Trois matches-tests à Sousse

Les 26 joueurs suivants prendront part à cette phase de la préparation:

*Gardiens de but: Bilel Souissi, Marwène Braïek, Yassine Dinari et Abdessalam Hlaoui

*Défenseurs: Aymen Ayari, Mourad Zahou, Atef Mezni, Ahmed Ben Salah, Houssem Slimane, Foued Timoumi, Amine Lakhal, Mohamed Ali Salem

*Milieux de terrain: Mohamed Jemaâ Khelij, Bassirou Bamba, Fehmi Maâouani, Haythem Mhamedi, Aziz Msakni, Khemaïes Maâouani, Yannick Touré

*Attaquants: Ziad Baccouche, Foued Kheraïfi, Mohamed Ali Ben Hamouda, Borhane Lahkimi, Jilani Abdessalam et Yassine Mejdi.

Comme on le constate, les nouvelles recrues Jilani Abdessalam, Mouad Zahou (US Ben Guerdane) et Khemaïs Maâouani (Espérance Sportive de Tunis) figurent sur la liste des convoqués.

Consolidation des automatismes

L'entraîneur Ghazi Gheraïri consacrera cette phase de la préparation à la consolidation des automatismes et aux aspects techniques et tactiques.

En effet, le volet physique a été largement développé lors du stage d'une semaine effectué du 10 au 16 juillet à Hammam-Bourguiba.

Il va compter sur trois matches amicaux prévus face à des clubs se trouvant sur les lieux pour vérifier les progrès et le degré d'avancement de son projet.

Ben Hamouda tout seul...

L'ESM souffre de l'absence de solutions au poste d'attaquant de pointe où le vieux routier Mohamed Ali Ben Hamouda n'a pas réellement de concurrent. Depuis le départ du Ghanéen Thierry Ernest, ce poste n'a pas été doublé.

Les dirigeants du club du sud-ouest n'ont toujours pas clos leur mercato qui a été jusque-là plutôt discret. Ils espèrent tomber sur un avant-centre capable de faire de la concurrence à Ben Hamouda.

L'attaquant sénégalais sera-t-il retenu ?

Avec les seuls Bassirou Bamba et Yannick Touré, le club sang et or du sud-ouest dispose encore d'une possibilité d'engager un joueur étranger.

Selon certaines sources, cette place pourrait être remplie au mercato d'hiver, compte tenu de la qualité très moyenne des étrangers qui débarquent pour effectuer des tests avec le groupe.

On attend en tout cas la décision du staff technique concernant l'attaquant sénégalais testé dernièrement pour trancher cette question.