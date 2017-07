Tunisie: «Keep on dreaming» sur l'île des rêves...

Une troisième édition, axée sur la découverte et l'échange et présentant une variété de créations visuelles, une série de performances, de concerts, de projections d'œuvres vidéo et d'autres expériences sonores.

Durant les deux premières éditions, le festival a su se construire une identité artistique qui lui a permis d'avoir son propre public.

Lors de cette nouvelle édition, qui se tient en plein été, contrairement aux éditions précédentes qui se sont déroulées en septembre (2016) et en octobre (2015), le Djerba Fest, toujours dans un esprit de collaboration et d'échange culturel, bénéficie de la collaboration de l'Institut Français de Tunisie, dans le cadre du programme de la saison culturelle franco-tunisienne le DJF «Djerba invite la France», qui est un vaste programme comprenant plusieurs événements culturels dont le Djerba Fest. Le but de ce programme étant de participer à la relance de la destination Djerba auprès des touristes français.

Djerba Fest revient donc avec une nouvelle programmation riche et festive, placée sous le signe «Keep on dreaming», qui s'étalera sur trois jours dans un cadre exceptionnel favorisant le divertissement et la détente sur l'île des rêves, Djerba. D'ailleurs le festival doit aussi son succès à ce lieu magnifique qui reste l'une des destinations favorites pour les vacances d'été.

Promouvoir les nouvelles musiques branchées et allier art, fête et tourisme

Ça sera donc les 27, 28 et 29 juillet au Djerba Holiday Beach. Durant trois soirées, le public pourra profiter de la musique et de la bonne humeur jusqu'au petit matin.

Le programme promet des nuits vibrantes sur l'île de Djerba avec une sélection d'artistes tunisiens et étrangers à découvrir ou à redécouvrir absolument.

Au programme Alex Nigemann, DJ et producteur, son univers musical tourne autour de la house et du techno. Sa musique fine est capable d'enchaîner les styles avec une simplicité déconcertante.

Aly Mrabet sera de la fête aussi. Notre musicien tunisien mélange les sons depuis déjà 10 ans. C'est un Eternel Nomade dans un «No Man's Land Musical» pour qui le mix des sons est une affaire d'émotion et de sensations.

Les férus du genre retrouveront également Antigone. Figure marquante de la nouvelle scène techno parisienne et DJ résident à la CONCRETE, Antigone a su séduire par sa musique obsédante, hypnotique et simple à la fois.

S'il y a bien une DJtte qui est sur le point de prendre son envol sur la scène électronique, c'est bien Charlotte de Witte. Elle aime les défis mais elle aime surtout toucher son public en lui racontant une histoire à travers sa musique

Un vent italien soufflera sur la scène du Djerba Fest au mois de juillet à travers Davide Squillace qui sera parmi nous cet été. Son engagement constant à repousser les frontières de la musique, avec une multitude de nouvelles idées créatives, fait de lui un véritable artiste.

Puis il y aura Zadig. On ne le présente plus, car sa réputation le précède. Résident légendaire au Rex Club et soutien inconditionnel des nouveaux artistes français, Zadig est sans doute l'un des principaux noms de la scène techno parisienne !

D'autres DJ de talent sont au programme, citons Emine, François X, Leo Pol et Taapion, etc.

Une édition riche et en sons haut et en couleur et un festival prometteur qui allie art, fête et tourisme. A ne pas manquer!