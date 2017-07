Tunisie: Fousseny Coulibaly - «Nous jouerons en conquérants»

interview

Les «Sang et Or», dont l'esprit de gagneur n'est plus à prouver, feront tout pour réussir leur entrée en matière. Et c'est Fousseny Coulibaly, l'une des pièces maîtresses de l'Espérance, qui nous donnera plus de détails sur la participation à cette joute arabe.

Tout à l'heure, vous allez croiser le fer avec «Naft Al-Wassat», une équipe dont vous ignorez tout ou presque. Comment comptez-vous vous y prendre ?

Il est vrai que nous ne savons pas grand-chose sur notre adversaire du jour, mais les bribes d'informations dont nous disposons et les judicieux conseils de notre coach Faouzi Benzarti, qui connaît le football irakien et même «Naft Al-Wassat», sont suffisants pour nous donner une idée assez claire sur la qualité de notre vis-à-vis.

De toutes les façons, nous sommes bien armés pour faire le jeu et imposer notre style et notre rythme à l'adversaire.

Bien évidemment le premier quart d'heure de la rencontre nous en dira plus sur le niveau de notre interlocuteur et sur la meilleure formule à adopter pour glaner les trois points de la victoire.

Après la période de «repos assisté» auquel vous avez eu droit, est-ce qu'on peut avancer que les signes de fatigue que vous avez affichés en fin de saison se sont estompés ?

Personnellement, je pense que la courte période de repos qui nous a été donnée est suffisante. Nous avons pu recharger nos accus sans trop nous relâcher.

Et c'est mieux comme cela car nous avons toujours gardé en tête l'imminence de notre participation en Coupe arabe qui demande une forme maintenue.

D'ailleurs, le dosage a été bien fait et la compétition arabe nous sera utile à beaucoup de choses. En effet, outre notre grand objectif de remporter le titre arabe, cette compétition nous servira entre autres de préparation idéale pour la nouvelle saison 2017-2018.

Nous aurons l'opportunité d'alterner séances d'entraînement et matches de bon niveau dont le programme tombe à pic avec l'intersaison.

En quoi vous intéresse-t-elle cette Coupe arabe, est-ce pour le joli pactole réservé aux deux finalistes ou pour le prestige du trophée ?

En ce qui me concerne, je ne pense pas beaucoup à ce genre de détails. Je suis un joueur professionnel qui est tenu d'honorer ses engagements avec son équipe et de ne penser qu'à gagner ses matches.

Mais cela ne m'empêche quand même pas de dire que mes coéquipiers et moi jouerons pour défendre nos couleurs et puiser au fin fond de nos ressources pour que l'EST continue à briller de mille feux là où elle passe.

Le pactole et tout le reste, c'est l'affaire des responsables beaucoup plus que celle des joueurs. Notre rôle à nous, c'est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour épingler sur le tableau de chasse de notre club le maximum de sacres.

Quels seront selon vous les principaux favoris de cette compétition en plus de l'EST ?

Franchement, je crois que le nivellement concernera au moins trois autres clubs, en l'occurrence Al Ahly et Ezzamalek du côté égyptien et Al Hilal d'Arabie Saoudite.

Et bien que les Egyptiens joueront devant leur public, nous allons comme d'habitude voyager en conquérants sans avoir froid aux yeux devant quiconque. Face à l'Espérance, la pression sera toujours mise sur l'adversaire.

Pensez-vous qu'avec les renforts de taille réalisés jusque-là par l'enrôlement de Franck Kom et de Haïthem Jouini en particulier, l'Espérance sera encore plus redoutable?

Ce genre de questions est à poser au staff technique quoique le fait de renforcer les rangs de l'équipe est toujours bon à prendre surtout que nous serons toujours appelés à jouer sur plusieurs fronts.

De plus, la richesse de l'effectif pousse tout un chacun à travailler doublement pour mériter sa place parmi les titulaires.