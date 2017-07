Tunisie: Habib Belhaj (membre de la DTN) - «Satisfecit général»

Au terme de ce championnat arabe, la Tunisie a terminé deuxième au tableau final des médailles après le Maroc, en obtenant un total de 34 médailles: 9 or, 13 argent et 12 bronze.

Sans surprises !

M. Habib Belhaj nous a déclaré: «Concernant le niveau technique en général, et lorsqu'on parle des performances et des chronos obtenus, c'était globalement au-dessus de la moyenne. La plupart des compétitions se sont déroulées avec un nombre réduit d'athlètes.

L'enjeu tactique était présent dans les courses de longues distances. Tout s'est joué sur de petits détails.

On note également une faible participation féminine. D'ailleurs quand on revisite les listes de départ, on pouvait d'avance connaître la composition du podium !

Objectifs atteints, quoique...

Volet participation tunisienne, elle n'était pas forcément conforme aux attentes. On a perdu quatre ou cinq médailles d'or qui étaient à notre portée. Abderraouf Boubaker s'est classé deuxième sur le 3.000 m steeple.

Abdessalem Layouni a raté le coche sur 800 m mais il a finalement glané la médaille de bronze. Mohsen Annenil a manqué de peu la médaille d'or au lancer du marteau. Et Haïfa Tarchoun a fini deuxième sur le 800 et le 1500 m.

Leurs courses furent tactiques. Et comme dans toutes les compétitions mondiales, si le côté tactique prend le dessus, on peut être sur le podium, comme on peut être au pied du podium.

Sinon, ces athlètes-là, par rapport à leurs niveaux et leurs résultats, étaient largement favoris pour gagner des médailles d'or. Au classement général, on aurait pu dépasser le Maroc.

Globalement, on est satisfait du rendement de nos athlètes. Concernant les athlètes qui sont en phase de préparation des championnats du monde de Londres, ils ont accompli leur mission. Pour les autres, ils ont effectué une préparation correcte, et ce, par rapport au niveau de ce championnat arabe qui n'était pas très élevé.

Cela n'a pas empêché certains de s'illustrer comme Nada Chroudi qui a gagné 3 médailles d'or, respectivement en heptathlon, lancer de poids et lancer de javelot.

Dorra Mahfoudhi a obtenu la médaille d'or au saut à la perche en battant son record personnel. Aussi, une victoire sur le 5.000 m est à noter pour Zied Ben Othman qui était appliqué tactiquement durant sa course.

Une génération qui promet

Ce championnat arabe a été profitable. Nous avons une génération qui promet. Ce groupe a participé l'année dernière aux championnats du monde juniors en Pologne, et la plupart des athlètes étaient finalistes.

Donc, c'est une opportunité pour eux d'acquérir davantage d'expérience lors de ce championnat arabe senior.

Il est à signaler que le Maroc est un revenant. Car il n'a pas participé aux éditions précédentes. Et pour ce retour, il a voulu donner une bonne impression en ramenant des athlètes de niveau mondial.

Les athlètes en vue

Outre Habiba Ghribi, Abdesslem Layouni sur 800 m (record de Tunisie datant de plus que 30 ans battu), les athlètes qui portent nos espoirs sont nombreux: Chahinez Nasri qui est une brillante athlète sur 10.000 m marche et Hassanine Sebei également sur cette même discipline, même s'il a ressenti des douleurs au niveau de son genou et a fini par abandonner.

Amor Yahia sur 3.000 m steeple, quant à lui, sera malheureusement absent pour cause de blessure contractée lors d'un stage au Maroc. Il avait une grande chance de s'illustrer lors des Mondiaux.

Objectif : deux ou trois médailles aux JO

Actuellement, nous sommes en train de mettre une nouvelle stratégie au niveau de la Fédération tunisienne d'athlétisme. On va travailler davantage sur la nouvelle génération qui a participé aux championnats du monde juniors.

On veut que ce soit un travail sur le long terme. On est en train de mettre en place, en collaboration avec le comité de suivi scientifique ainsi que le comité médical et notre staff technique, un agenda d'avant les Jeux olympiques de 2020 et ceux de 2024. Ainsi, l'athlétisme tunisien pourrait ramener deux, voire trois médailles olympiques à terme».