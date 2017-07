Tunisie: La valse des transferts

Nous commencerons par les «Sang et Or», champions en titre. L'équipe de Bab Souika a laissé filer quelques joueurs et non des moindres. Après Marouane Chouiref qui a résilié son contrat à l'amiable avant la fin de la saison, ce fut au tour de Youssef Ben Ali de quitter l'Espérance pour aller monnayer son talent en France. Kamel Alouini ne sera plus «sang et or», également.

En fin de contrat, le joueur a tenu à changer d'air. En fin de contrat, le joueur a tenu à changer d'air. On parle aussi des départs de Aymen Hammed, blessé, et dont le contrat ne serait pas renouvelé et de Anis Mahmoudi en désaccord avec ses dirigeants. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas restés les bras croisés et ont fait leurs emplettes.

Pour remplacer Alouini au poste de demi centre, l'Espérance a recruté l'ex-joueur de l'ESS et du CA, Abdelhak Ben Salah. D'autres joueurs ont atterri au club de Bab Souika comme le gardien de but Amine Bedoui qui a quitté l'Etoile Sportive du Sahel.

Outre cela, l'Espérance a recruté deux autres joueurs de champ, en l'occurrence Mustapha Ben Fadhl (pivot) âgé de 25 ans et Amir Denguir (arrière droit) âgé de 22 ans qui a joué au Qatar. Ces deux joueurs ont signé un bail de trois saisons.

Toutefois, la meilleure nouvelle pour les supporters espérantistes est le renouvellement du contrat du gardien de but Marouane Meggaïez.

Ce dernier était en froid avec ses responsables et avait même l'intention de mettre les voiles. La situation s'est décantée puisqu'il vient de resigner pour trois nouvelles saisons.

Agé de 34 ans, Marouane Meggaïez est arrivé depuis deux ans à l'Espérance en provenance du Club français de Nantes. Il a remporté avec l'équipe de Bab Souika deux titres de champion de Tunisie, une coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe et une Supercoupe d'Afrique.

ESS : on mise sur les jeunes

L'Etoile Sportive du Sahel fait aussi son ménage. Si elle a laissé partir le portier Amine Bedoui, elle va compter cette saison sur quelques jeunes. En effet, un jeune pivot de 18 ans vient d'opter pour l'ESS. Il s'agit de Dayen Ouerghi, formé en France dans les rangs du club de Chambéry Savoie handball.

D'autres jeunes seront également lancés dans le bain. L'équipe du Sahel a réussi à conserver dans ses rangs ses deux pivots habituels, Jihed Jaballah et Hamdi Hammani pour deux nouvelles saisons.

L'Etoile aura cette saison une allure d'équipe de jeunes et de moins jeunes où l'expérience sera importante. Dans cette optique, le retour au bercail de Sobhi Saïed est significatif à plus d'un titre.

Après avoir mis fin à l'amiable à son aventure au Qatar avec l'équipe d'Al Gharafa, Sobhi Saïed a signé un contrat de trois saisons au profit de l'ESS.

Il est âgé de 35 ans. Signalons que Seïf Hmida qui devait opter pour le Club Africain a renouvelé son contrat avec l'Etoile pour deux saisons. Idem pour le gardien de but Majed Hamza.

CA : quel visage ?

Le Club Africain aura un visage totalement différent de la saison écoulée. Il y a un problème de finances au club de Bab Jédid, ce qui a engendré le départ de pratiquement la majorité des joueurs cadres.

Ainsi, libres de tout engagement, ceux-ci ont préféré aller voir ailleurs. Le premier à le faire a été Amine Bannour qui a opté pour Tremblay.

Il a été suivi par Mohamed Soussi qui a signé un contrat de trois saisons avec Montpellier, ce qui est la meilleure affaire pour le joueur. De leur côté, Khaled Hadj Youssef et Jilani Maâref ont été recrutés pour une saison par Al Arabi du Qatar.

Le portier Mohamed Sfar a aussi plié bagages mais ne donne pas de ses nouvelles au sujet de sa prochaine destination.

Au Club Africain, on a décidé de changer de politique et de mettre fin aux gros salaires. Seuls Missaoui, Slama et Hosni ont sauvé leur peau.

La prochaine saison risque donc d'être difficile à disputer pour les Clubistes.