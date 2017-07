Tunisie: Du pain sur la planche

Deux jours après, une autre confrontation non moins sérieuse les opposera à une autre équipe saoudienne celle d'El Watani, à l'issue de laquelle le CSS compte bien assurer son passage au tour final de l'épreuve programmé au dimanche 6 août.

A ce propos, il convient de rappeler que le CSS avait eu par le passé à se distinguer à travers deux autres épreuves panarabes, celle d'Abha et du championnat arabe des clubs, qu'il avait remportées avec mérite, il y a une dizaine d'années.

C'est donc l'occasion pour lui de confirmer la notoriété dont il jouit auprès des organisateurs de cette autre épreuve, dotée d'une prime de 50 mille dollars.

Aussi, les «Noir et Blanc» s'attacheront-ils à être eu mesure de relever tous les défis, et d'assurer un parcours sans fautes d'autant que cette participation survient juste une semaine avant le coup d'envoi de la compétition nationale du championnat, et les quarts de finale de l'épreuve panafricaine de la CAF, programmés quelques semaines après...

Une prestation honorable constitue un stimulant supplémentaire pour croire beaucoup plus en leurs moyens.

Stage bloqué

Dans cette optique, une mise au vert d'une semaine sera entamée demain à la cité balnéaire de Gammarth, au cours de laquelle l'ensemble de l'effectif sera soumis à une préparation intensive, englobant surtout les aspects technico-tactiques.

Ceux inhérents au côté physique viennent d'être effectués avec beaucoup de cœur au cours des dernières journées, où pas moins de trente-cinq joueurs ont pris part.

Quelques-uns parmi le groupe, ayant encore besoin de travail spécifique, ne seront pas retenus pour le stage, ni pour le déplacement à Tabouk, comme Mustapha Koujabi, Hatem Lassoued, Slim Mahjebi, Wejdi Saïdani, et le gardien Aymen Dahmène, relevant de blessures plus ou moins délicates.

Les nouveaux signataires avec le club, en l'occurrence Aymen Khazri et Mohamed Ali Ragoubi de la JSK, Malek Boulaâbi de l'ASAriana et l'Egyptien d'Ezzamalek, Khalil Hajji (surnommé Neymar), ne sont pas encore qualifiés pour porter les couleurs du club, en raison de la décision émanant de la Fifa et qui interdit au club tout recrutement avant la fin de l'actuel mercato estival.

Par contre, des joueurs du club qui avaient été cédés sous forme de prêts à d'autres équipes, comme Amor Bouraoui, Raymond Monday et Ali Korbi viennent d'être récupérés pour pallier certaines défaillances.

Test face au CAB

L'occasion sera propice au staff technique du club, avec à sa tête le Portugais, José Di Mota, de les superviser de plus près, à travers la rencontre amicale qui sera disputée demain au stade d'El Menzah contre l'équipe cabiste.

Un test grandeur nature en égard à la valeur intrinsèque de l'opposant du jour. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h00.

Bien des nouveautés seront par ailleurs relevées, avons-nous appris, aussi bien parmi le groupe qui sera retenu, qu'à travers sa manière d'évoluer. Ce sera a priori l'empreinte du nouvel entraîneur qui vient de prendre les commandes, il y a à peine un mois et demi. Attendons pour voir plus clair.

Jridi, solide au poste

Il est à préciser que le gardien international du CSS, Rami Jridi, vient de réfuter fermement les informations qui avaient circulé ces derniers jours, concernant son transfert au Club Africain : «Je suis lié par un contrat avec le CSS, jusqu'au mois de juin 2019 et je n'ai nullement l'intention de le brader à n'importe quel prix, tant je me sens bien à l'aise dans mon club», a-t-il tenu à souligner. Jridi sera par ailleurs parmi les convoqués pour la mise au vert de demain à Gammarth.