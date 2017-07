Afrique: «La CAN se jouera l'été et à 24 équipes»

La CAN en hiver posait problème aux clubs européens, réticents à libérer leurs joueurs à cette période de l'année, mais Issa Hayatou, précédent président de la CAF (1988-2017), s'était toujours refusé à modifier le calendrier de la compétition, estimant à juste titre qu'il faisait trop chaud en Afrique du Nord, trop humide en Afrique centrale et trop froid dans le sud.

Par ailleurs, les pays devront maintenant avoir six stades répondant aux normes et non plus quatre pour prétendre à l'organisation de la compétition, ce qui devrait limiter les candidatures possibles.

La compétition se déroulera désormais l'été et accueillera 24 équipes. Elle aura toujours lieu tous les deux ans et ces changements s'appliquent dès la prochaine édition au Cameroun en 2019.

