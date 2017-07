Tunisie: Dans la bonne humeur !

Le mois d'août s'annonce prometteur en matière de spectacles notamment humoristiques. Des stand-up et des spectacles burlesques à souhait de jeunes humoristes de talent et d'artistes confirmés tunisiens et étrangers sont au programme de la 2e édition du festival Juste pour Rire qui aura lieu du 11 au 21 août prochain au Palais Ennejma Ezzahra.

Juste pour Rire est un festival qui a pour mission d'offrir des spectacles pour tous, qui présente des artistes de talent nationaux et internationaux pour nous mettre au diapason de la détente et briser la monotonie des spectacles et des refrains qui se ressemblent.

Après une édition réussie organisée l'année dernière au centre culturel international de Hammamet, cette année encore le festival revient avec un programme toujours aussi captivant réunissant de célèbres humoristes tunisiens parmi lesquels nous citons : Lotfi Abdelli, Wajiha Jendoubi, Moez Toumi, Nidhal Saadi et des humoristes étrangers tels que : Youssoupha Diaby, Redouane Bougheraba, Pagagnini, Noomen Hosni, etc.

En présence de journalistes, de blogueuses et de plusieurs personnalités, Zeineb El Melki, animatrice à radio IFM et directrice de la 1ère édition du festival Juste pour Rire a présenté en détail le programme de cette 2e édition du festival.

El Melki invite tout le monde à venir découvrir tous les artistes même ceux qui vont présenter leurs spectacles pour la première fois en Tunisie.

Elle a déclaré que «la culture fait le tourisme, et le rire est la meilleure chose pour s'amuser. Donc, à travers ce festival, nous espérons promouvoir le tourisme dans notre pays».

Des rendez-vous incontournables, donc, et du rire à consommer sans modération!