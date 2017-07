Tunisie: Le CDF fait peau neuve

Ceci est d'autant plus vrai quand on connaît la précarité de la situation financière du club, d'où la prépondérance du double rôle du centre de formation en matière de formation, mais aussi d'économie des finances de l'Etoile, puisque dans un passé récent la vente des joueurs assurait au club le 1/3 de son budget annuel.

Et à Montasser Ammar de retrouver sa place, suivi de la nomination de l'enfant du club Mohamed Dhib à la tête de la direction technique des jeunes. Dhib est un coach au CV impressionnant et à la compétence unanimement appréciée et reconnue.

Le comble, c'est que cet imbroglio a été initié par la décision injustifiée du président du club, Ridha Charfeddine, d'évincer le directeur du centre Montasser Ammar qui jouit de la considération de toutes les composantes du club par son sérieux et sa correction et qui a été l'auteur d'un excellent travail de fond durant son exercice.

