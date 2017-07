Congo-Kinshasa: La nouvelle feuille de route du Rassemblement

Le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a finalement clôturé, samedi dernier au siège de l'Udps dans la commune de Limete, son deuxième conclave. Bravant toutes les manœuvres du pouvoir pour saboter ces assises, le Rassemblement a tenu bon.

La principale plateforme de l'Opposition dispose désormais d'une feuille de route qui recadre ses actions en vue du respect de la Constitution et de la mise en œuvre sans faille de l'Accord politique du 31 décembre 2016. Seule la tenue d'élections guidera ses actions, a confirmé au terme de ce conclave Félix Tshisekedi, son président.

Pendant deux jours, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a peaufiné dans le cadre d'un conclave tenu à Kinshasa sa stratégie en vue de contraindre le pouvoir à se plier aux exigences de la démocratie qu'impose la mise en œuvre de l'Accord politique du 31 décembre 2006.

Contre vents et marées, le Rassemblement a tenu la dragée haute. Malgré toutes les manœuvres du pouvoir pour désorienter ce conclave, le Rassemblement n'a pas cédé à la pression. Vendredi dernier, c'est sous la paillotte du Centre Béthanie que le Rassemblement a ouvert son conclave. Mais, samedi dernier à la clôture du conclave au siège de l'Udps dans la commune de Limete, c'était la grande retrouvaille avec la base qui s'est mobilisée en masse pour communier avec ses leaders.

Samedi dernier, le Rassemblement a retrouvé un nouveau souffle. Autour de Félix Tshisekedi, son président, et Pierre Lumbi, le président de son Conseil des sages, le Rassemblement s'est refait une nouvelle santé. Le partage du pouvoir et la participation aux institutions de la transition ne rentrent plus dans ses priorités. Seule la tenue d'élections suivant les échéances fixées dans l'Accord du 31 décembre 2016 reste la principale et unique priorité.

Convaincu de la mauvaise foi du pouvoir en place à renvoyer le plus loin possible l'organisation d'élections, le Rassemblement a dévoilé une feuille de route qui reprend l'essentiel des actions qu'il projette d'organiser à dater du 1er août 2017.

Quoiqu'il en soit, le Rassemblement appelle une fois de plus le peuple congolais et toutes les forces vives de la nation à se lever comme un seul homme pour sauver sa démocratie. « Le Rassemblement lance un appel à toutes les forces vives de la nation, partis politiques et associations de la Société civile non seulement de se mobiliser pour participer activement aux actions de libération ci-dessus, mais aussi à prendre, de façon continue, toutes les initiatives d'actions pacifiques sur l'ensemble du territoire national », annonce-t-il dans sa feuille de route.

Premier test : les 8 et 9 août 2017, le Rassemblement annonce une opération « ville morte » sur l'ensemble du territoire national. Après ses deux jours de conclave, le Rassemblement a donc opté pour la radicalisation, rompant tout dialogue avec le pouvoir. Il attend dès lors voir les partenaires extérieurs continuer leur « accompagnement des efforts des Congolais en vue de construire une véritable démocratie et un Etat de droit dans leur pays, gage de la paix civile, de la stabilité et des progrès durables dont a besoin toute nation pour se développer ».