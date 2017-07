Congo-Kinshasa: Tshibala à la Primature, Olenghankoy au CNSA - L'Accord du 31 décembre bradé

La Majorité présidentielle a adapté l'application de l'Accord du 31 décembre à son goût. La nomination de Bruno Tshibala à la Primature suivie de la cooptation de Joseph Olenghankoy à la présidence du CNSA rentre dans ce schéma. Avec ça, la MP vient de vider l'Accord parrainé par la Cenco de tout son contenu.

La Majorité présidentielle et ses nouveaux membres de l'Opposition de l'avenue Enseignement ont décidé d'appliquer à leur manière l'Accord politique du 31 décembre 2016. Après avoir enjambé toutes les étapes prévues pour une mise en œuvre sans faille, la MP et ses alliés ont franchi dimanche dernier la dernière marche par l'installation - de manière tout aussi cavalière - du Conseil national de suivi de l'Accord du 31 décembre (CNSA).

C'est Joseph Olenghankoy, chef de file de la dissidence du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, qui a été porté par consensus à la présidence du CNSA. Il sera assisté d'Adolphe Lumuna pour la MP, de Vital Kamerhe pour l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016 et d'un délégué du Front pour le respect de la Constitution, plate-forme pilotée par le MLC de Jean-Pierre Bemba.

Cependant, il fait reconnaître que le dimanche au Palais de peuple tout ne s'est pas fait en douceur. Absent de la rencontre par le fait qu'il continue à contester l'autorité de deux présidents de deux Chambres du Parlement, à savoir Léon Kengo et Aubin Minaku, dans le dispositif prévu dans l'Accord du 31 décembre, Vital Kamerhe a boycotté ce rendez-vous. Ce qui n'a pas empêché les délégués du Palais du peuple de le coopter quand même comme deuxième vice-président du CNSA.

Bruno Tshibala à la Primature et Joseph Olenghankoy au CNSA, c'est le schéma rêvé de la MP. La majorité au pouvoir a donc réussi son coup.

Dans les rangs de la MP, on s'en réjouit. «C'est une très bonne chose, et le principe de l'accord a été respecté à moins que ça soit un piège sur les individus mais le principe a été respecté. Nous nous félicitons, nous les négociateurs, pour cette avancée», a déclaré à actualite.cd Lambert Mende, membre du bureau politique de la MP.

Traqué hier par la MP, Joseph Olenghankoy est devenu un allié de taille pour la famille politique du chef de l'Etat. C'est par lui que l'accord négocié sous l'égide de la Cenco a été dévié de sa trajectoire pour prendre celle concoctée dans les officines de la MP. Et comme prix de la compromission, Tshibala trône à la Primature, alors que son mentor, Joseph Olenghankoy, s'apprête à prendre les rênes du CNSA.

Jusqu'où mène la compromission ?

Comme Bruno Tshibala qui peine à imposer sa marque aux commandes du gouvernement, Olenghankoy devrait s'attendre au même traitement. Débauché au sein du Rassemblement, c'est pieds et mains liées qu'Olenghankoy s'est offert à la MP. Il ne pourra pas s'en départir. Il est dans la position d'un enchainé qui n'a plus le contrôle, ni la maîtrise de ses faits et gestes. Tout ce qu'il a à faire, c'est obéir et s'aligner aveuglement à la stratégie de glissement sur lequel continue à s'accrocher la MP. Il l'a d'ailleurs prouvé dernière en prenant la défense, au siège de son parti sur l'avenue de l'Enseignement, de la Céni dans le report des élections au-delà de 2018.

Comme Jupiter rend fou des gens qu'il veut perdre, selon une vieille légende, Olenghankoy et tous ses amis de la dissidence se retrouvent dans une position inconfortable. Ils sont devenus les nouveaux chantres de la MP qui a réussi superbement à les libres en pâture.

Déjà à la Primature, Bruno Tshibala éprouve d'énormes difficultés pour affirmer son autorité. La Primature - la vraie - se trouve plutôt à la présidence de la République. Elle est organisée autour de Néhémie Mwilanya, directeur de cabinet du chef de l'Etat, qui jouit de toutes les prérogatives d'un chef du gouvernement.

Tshibala et Olenghankoy n'iront pas loin. Ils ont tiré le vin. Il ne leur reste qu'à le boire - jusqu'à la lie. Qu'importe le sort qui leur sera réservé au bout du parcours. La MP les a sacrifiés. Leur parcours politique rythme avec trahison et compromission.

Pendant ce temps, autour de Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi, le Rassemblement continue à se restructurer. Au terme de son dernier conclave, le Rassemblement a fixé ses nouveaux objectifs. Rien à avoir avec une quelconque participation aux organes de la transition. Le Rassemblement a promis de recentrer toutes ses forces sur la tenue sans conditions des élections, tel que prévu dans l'Accord du 31 décembre 2016.

En rejoignant la MP, Olenghankoy et ses pairs ont cru fragiliser le Rassemblement. Bien au contraire, ils l'ont rendu plus fort qu'avant. Et le peuple, qui a été toujours pris pour le dindon de la farce, a compris de quel côté se trouve son avenir. En tout cas, ce n'est pas vers le Rassemblement de l'avenue Enseignement guidé par une seule politique, celle du ventre.