Congo-Kinshasa: Le secrétaire général de l'OMT fasciné par les atouts touristiques en RDC

Ambitionnant de faire de la RDC la première destination touristique en Afrique centrale, le ministre de Tourisme Franck Mwepu Malila a convaincu le Sg de l'OMT, Taleb Rifai, à l'occasion de son séjour en RDC.

Ce qui a permis à ce dernier de découvrir les atouts dont regorge le pays et de promettre l'accompagnement de son organisation à la promotion de l'image de marque de la destination RDC.

Promouvoir l'image de la marque « destination RDC », avec notamment la classification des hôtels congolais, l'aide à la collecte des taxes du secteur touristique ainsi que l'amélioration des statistiques dans ce secteur, c'est ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), après un séjour de 72 heures en RDC du secrétaire général de l'OMT, Taleb Rifai.

Se livrant à la presse, samedi 22 juillet à Kempinski Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa, conjointement avec le ministre du Tourisme, Franck Mwepu Malila, le secrétaire général de l'OMT s'est félicité de l'accueil chaleureux qu'il a bénéficié à Kinshasa tout comme en visite des communautés locales dans l'ex-Bandundu. Ce qui apparaît, selon lui, comme un atout important pour toute destination qui veut devenir touristique.

Pour Taleb Rifai, la problématique sécuritaire ne peut en aucun cas constituer un obstacle pour booster le tourisme d'un pays. L'exemple qu'il a partagé, à cet effet, avec la presse kinoise et étrangère conviée à son rendez-vous, est la Colombie où, en dépit de la guerre civile qui a duré plus de 30 ans, des projets touristiques y ont été installés sur initiative de l'OMT. Et très rapidement, l'influence des zones où ces projets se sont développés impactait positivement sur les zones de conflits. « Les conflits dans un pays ne sont pas une excuse pour retarder les projets de développement dans d'autres endroits », a-t-il indiqué.

Une nouvelle politique incluant les NTIC

Avec les autorités congolaises et, particulièrement le ministre Franck Mwepu Malila, le SG de l'OMT est d'avis qu'il faille miser sur la mobilité, la facilitation d'accès en RDC par l'amélioration des conditions d'obtention des visas. Ainsi, l'idée de la mise en place des visas électroniques a même été évoquée. Et dans la foulée, l'OMT devra soutenir la RDC dans la classification des hôtels et à capter les recettes du domaine touristique.

Le ministre du Tourisme Franck Mwepu ambitionne, pour sa part, de faire de la RDC la première destination touristique en Afrique centrale. Et pour y arriver, il entend transformer l'image du pays, indique-t-il.

Il s'agit d'un travail de fond qui passe par l'élaboration d'une nouvelle politique du tourisme incluant les Nouvelles technologies de l'information et de la communication. « Nous avons un plan d'action élaboré avec comme toile de fond l'image que doit avoir le touriste en se rendant en RDC. Nous défendons le concept « Eco responsabilité » avec ce que nous avons comme atout : une faune riche, une flore luxuriante, etc. », a-t-il fait savoir.

Un projet de loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme est en examen au Parlement et pourra probablement être voté à la session de septembre prochain. Ce texte législatif met un accent particulier sur l'aspect incitatif afin de mettre en valeur le patrimoine touristique de la RDC.