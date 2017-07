Congo-Kinshasa: Olenghankoy au CNSA - Une désignation contestée

Dans un script écrit à la Majorité présidentielle et mis en scène au Parlement, Joseph Olenghankoy, président du Fonus, a été porté à la présidence du Conseil nationale de suivi de l'accord du 31 décembre 2016.

Sa désignation a soulevé un tollé général dans la classe jusqu'à se secouer la dissidence du Rassemblement, dont Olenghankoy se réclame comme la tête d'affiche. Egalement cité dans le deal qui s'est négocié samedi au Palais du peuple, Vital Kamerhe s'est dit non concerné par le poste lui attribué à la vice-présidence du CNSA. A peine désigné, Olenghankoy fait face à une fronde dans son propre camp.

Après de très longues tractations samedi 22 juillet au Palais du peuple, le leader des Fonus, Joseph Olenghankoy a été désigné par consensus à la présidence du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Le président du Fonus succède ainsi au feu président Etienne Tshisekedi.

Mais, à peine désigné, Joseph Olenghankoy doit faire à une terrible fronde dans le camp de ceux avec qui il avait décidé de mener la dissidence au sein du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. Lisanga Bonganga, actuel ministre d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, s'est subitement désolidarisé de la décision, estimant que Joseph Olenghankoy ne remplissait les critères pour prétendre à ce poste. Pourtant, il y a quelques mois que le même, Lisanga Bonganga, s'était allié à Olenghankoy pour parapher au nom d'un pseudo Rassemblement l'arrangement particulier à l'Accord du 31 décembre. Le voilà aujourd'hui qui s'éloigne d'Olenghankoy. Qu'est-ce à dire ? Difficile à dire.

Toujours est-il que la nomination ne fait pas l'unanimité dans les rangs de l'Opposition proche de la Majorité présidentielle. Outre Lisanga Bonganga, Vital Kamerhe, chef de file de l'Opposition au dialogue de la cité de l'Union africaine qui s'est conclu, sous l'égide du Togolais Edem Kodjo, par un accord, dit du 18 octobre 2016, ne s'est pas non plus reconnu dans le dernier scenario du Palais du peuple.

« Cette mise en place est une violation de l'accord de la Saint sylvestre qui veut que le bureau du CNSA soit mis en place par consensus entre composantes ayant pris part au dialogue de la CENCO et non par les délégués des composantes au CNSA. Or tel n'a pas été le cas. Il y a une énième violation de l'accord du 31 décembre 2016 que l'UNC et son président national ne peuvent cautionner», a relevé dans un communiqué diffusé le même samedi par son parti, l'UNC. Il note que « cette situation vient aggraver la crise politique que traverse la RDC ».

Et à croire que Vital Kamerhe a été coopté comme l'un de trois vice-présidents du CNSA, il y a de quoi se poser des questions.

En dehors de Lisanga Bonganga et de Vital Kamerhe, le Front pour le respect de la Constitution, plate-forme incarné par le MLC de Jean-Pierre Bemba, a également exprimé des réticences quant à la désignation de Joseph Olenghankoy à la présidence du CNSA. Samedi dernier au Palais du peuple, le MLC a exprimé des réserves pour désigner son délégué au poste de troisième vice-président du CNSA. Au sein du MLC, on apprend que des violons sont loin de s'accorder. Voilà une autre entorse qui risque de compliquer la mise en place du CNSA comme l'auraient voulu les présidents de deux chambres du Parlement

Loin du consensus

La réunion des délégués signataires de l'Accord du 31 décembre 2016, sous l'arbitrage du tandem Kengo-Minaku n'aura finalement accouché qu'une souris. En lieu et place de décanter, cette rencontre a ravivé les tensions, compliquant davantage la donne politique. Et la désignation de Joseph Olenghankoy qui s'apparente ni plus ni moins à une prime pour la trahison n'a pas non plus résolu le problème. Pire, c'est dans son propre camp qu'Olenghankoy est vivement contesté.

En voulant à tout prix contourner l'accord du 31 décembre, la Majorité présidentielle se complique davantage la crise rendant de plus en plus complexe la crise politique. La nomination de Bruno Tshibala à la Primature n'a pas non plus permis à la MP d'atténuer les tensions sur le terrain politique. Pas évident la prime accordée à Joseph Olenghankoy à la présidence du CNSA inverse cette tendance.

Les responsabilités au sein du bureau du CNSA ont été partagées entre la Majorité présidentielle, l'opposition signataires de l'accord du 18 octobre, la société civile, l'opposition républicaine et le Front pour le respect de la constitution.

A noter que la mise en place du CNSA s'est effectuée sans que cet organe ne soit doté d'une loi qui régule son organisation et son fonctionnement. D'où, l'appel d'Aubin Minaku : «Nous invitons le gouvernement à renvoyer, toute affaire cessante, à l'Assemblée nationale, la proposition de loi sur le CNSA qui lui avait été transmise pour observation par cette chambre. Cela permettra aux organes délibérant de l'adopter en priorité à la session de septembre», a recommandé le président de l'Assemblée nationale.