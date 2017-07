Congo-Kinshasa: Elections des gouverneurs - Lokondo dénonce le sabordage de la Cour constitutionnelle

La Céni a fixé au 26 août l'élection de certains gouverneurs désavoués par leurs assemblées provinciales. La décision est jugée inconstitutionnelle à des endroits où la haute Cour a réhabilité les gouverneurs déchus.

Ainsi, l'action conjointe du ministère de l'Intérieur et de la Céni apparaît comme un sabordage. C'est ce que le député MP Henri-Thomas Lokondo qualifie de « démonétisation » de la Cour constitutionnelle.

L'élection annoncée des gouverneurs et vice-gouverneurs de certaines provinces pour le 26 août prochain, est une énième confusion qui traduit finalement, selon Lokondo, la volonté de faire cesser à la Cour constitutionnelle de jouer son rôle de gardien de la Constitution et de la démocratie.

Le problème c'est que parmi les gouverneurs désavoués par leurs assemblées provinciales, la Cour constitutionnelle a réhabilité certains.

Que font donc le ministère de l'Intérieur et la Céni des arrêts portant réhabilitation des gouverneurs déchus rendus par la haute Cour ?

En réponse, le député MP Lokondo réagit vigoureusement. « Les choses doivent se faire selon les règles de l'art. C'est-à-dire, il faut qu'on respecte strictement et rigoureusement les textes qui nous régissent. Sinon, telles que les choses se présentent au niveau de la Céni, si vous me passez l'expression, on risque de démonétiser la Cour constitutionnelle qui a rendu des arrêts réhabilitant certains gouverneurs et vice-gouverneurs pour vice de procédure. Ces gens-là doivent impérativement reprendre leur travail... ».

Et de poursuivre : « Pour ceux qui doivent démissionner, leurs démissions doivent être adressées au président de la République et que ce dernier prenne acte. C'est seulement après qu'on peut déclencher le processus électoral. Mais tel que les choses se passent c'est comme si on n'a mais la charrue devant le bœuf ».

Impression du dysfonctionnement de l'Etat

Pourtant, la Céni dit avoir répondu à la demande du ministre en charge de la gestion des provinces. Un argument que réfute Lokondo : « Nous sommes dans la collaboration fonctionnelle des institutions. Si la Céni remarque que le gouvernement n'a pas rempli tous les préalables pour lui demander d'organiser les élections, la Céni a cette obligation de faire remarquer au ministère de l'Intérieur que conformément à la loi tel ou tel autre préalable n'est pas accompli ».

« Bien plus, comment organiser des élections là où il n'y a pas vacances ? », interroge l'élu de Mbandaka. Nous risquons de donner l'impression qu'il y a un dysfonctionnement de l'Etat. Ce qui n'est pas bon. C'est un mauvais cliché tant sur le plan interne qu'externe ».

Pour rappel, déjà en juillet 2015, Lokondo s'est opposé comme d'autres acteurs politiques au fait que la Céni saisisse la Cour constitutionnelle pour l'interprétation des dispositions de l'article 10 de la loi de programmation déterminant l'installation de nouvelles provinces et celle de l'article 168 de la loi portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales et municipales telle que modifiée en février 2015.

L'élu de Mbandaka voyait dans cet exercice le piège tendu à la haute Cour parce que, argumentait-il, la Céni n'a pas compétence de solliciter l'interprétation des lois à la Cour constitutionnelle.

C'est encore lui, Lokondo, président de l'Union Congolaise pour la Liberté (UCL), qui a recalé en mai dernier, le ministre d'Etat en charge de la Justice pour défendre le projet de loi sur la modification de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Une initiative voulant réduire le nombre de juges de 9 à 5 dans un contexte où plusieurs observateurs ont fait le lien de cette démarche avec l'affaire des 4 juges de la Cour constitutionnelle, entrés en rébellion contre le gouvernement, en marge de l'interprétation des articles 70 et 78 de la Constitution relatifs à la fin du mandat du chef de l'Etat.