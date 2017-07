Afrique: Publication d'un guide d'inclusion et d'équité

La section de l'éducation pour l'inclusion et l'égalité des genres de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et le bureau international d'éducation ont publié récemment un guide pour assurer l'inclusion et l'équité dans l'éducation, indique un communiqué de presse de l'Unesco.

Ce guide a pour message central, l'égalité dans l'apprentissage de chaque apprenant. Il propose un cadre d'évaluation qui accompagne les pays dans la prise en compte de quatre dimensions : les concepts ; les déclarations de politiques ; les structures et systèmes et les pratiques.

L'Unesco vise à travers ce guide à offrir un appui pratique pour permettre aux Etats membres de voir la place de l'équité et de l'inclusion dans les politiques existantes de l'éducation, de décider des mesures à entreprendre pour améliorer ces politiques et de suivre les progrès une fois que les actions de l'éducation sont entamées.

En effet, les pays ont été encouragés depuis 1990 à développer leurs systèmes éducatifs dans l'objectif de promouvoir et faciliter l'éducation pour tous les enfants, explique le communiqué de l'Unesco.

Les enseignements tirés du mouvement de l'éducation pour tous et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) montrent qu'en dépit des progrès significatifs qui ont été accomplis, l'offre éducative élargie ne profite pas automatiquement à ceux qui ont le plus besoin, pour ce qui concerne des opportunités éducatives de qualité.

Selon les chiffres de l'Unesco, 263 millions d'enfants, de jeunes et d'adolescents âgés de 6 à 17 ans ne sont pas toujours scolarisés et leur progression dans le système scolaire continue de poser un défi significatif à de nombreux pays.

La mise à disposition d'équipements et de dispositifs éducatifs ne signifie pas la même chose que l'assurance de l'inclusion de tous les enfants dans le processus d'apprentissage.

« Nombre d'enfants et de jeunes scolarisés continuent en effet d'être exclus des possibilités d'apprentissage et ils ne sont pas en situation de bénéficier sur un pied d'égalité des avantages que l'on peut attendre d'une éducation de qualité.

Selon des études récentes, une fois scolarisés les enfants et les jeunes issus de groupes vulnérables ont plus de risque d'être la cible de violences scolaires et de harcèlement de la part des enseignants et de leurs pairs ce qui a des conséquences négatives sur la qualité et résultats de leur éducation », souligne le communiqué.

A cet effet, l'Unesco demande de respecter la diversité des besoins, des aptitudes et des caractéristiques de chaque apprenant et d'éliminer toutes formes de discriminations, dans tous les lieux d'apprentissage.

Professeur émérite à l'Université de Manchester et coordonnateur de la rédaction des faits saillants de la publication, Mel Ainscow a indiqué que « la promotion de l'inclusion et de l'équité à l'école signifie que l'on apprend à vivre avec la différence et, en réalité, que l'on apprend à apprendre de la différence ».

De son côté, Renato Opperti, spécialiste principal de programme au Bie-Unesco a pensé que « cela signifie découvrir les multiples façons d'impliquer les élèves dans leurs processus d'apprentissage afin qu'ils puissent le maîtriser et en assumer la responsabilité ».

Ce guide pour assurer l'inclusion et l'équité dans l'éducation est publié alors que le monde vient de s'engager en faveur d'un cadre renouvelé pour le développement durable, a fait observer Florence Migeon, spécialiste de programme pour l'inclusion dans l'éducation à l'Unesco.

Les Objectifs de développement durable (ODD) sur l'éducation appellent à la mise en place d'une éducation de qualité inclusive et équitable et à des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous à l'horizon 2030.