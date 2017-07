Afrique: Jeux de la Francophonie à Abidjan, la diversité en marche

Le rendez-vous sportif, culturel et artistique d'Abidjan défend la diversité culturelle du monde

En route pour les 8èmes Jeux de la Francophonie qui se déroulent du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan, le président de Partenariat international, le Canadien Jean-Louis Roy attache une grande importance à ce rendez-vous sportif et culturel, "symbole de la diversité culturelle en marche".

Ancien secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, il se souvient de la proposition faite par le Maroc il y a 30 ans, actée par le président François Mitterrand : « avoir des Jeux de la Francophonies ». « C'était une idée formidable, consent-il. Des jeux conçus dans l'ancienne philosophie où se côtoient les jeux, la littérature et l'art ».

« Le rendez-vous sportif, culturel et artistique d'Abidjan répond à cette nouvelle diversité culturelle dans le monde » souligne cet auteur de plusieurs ouvrages mettant en évidence la diversité culturelle et la montée en puissance de l'Afrique et de l'Asie, Et de s'interroger : « Comment il peut en être autrement quand ce continent possède la population la plus jeune de la planète et ses aspirations sont indissociables de celles de la jeunesse du monde ? ».

« Je me rends à Abidjan confiant de voir célébrer la diversité culturelle en marche. J'ai hâte de voir des jeux avec 4.000 athlètes et artistes de 53 pays. On entendra toutes les langues, on goûtera à toutes les cuisines, chaque athlète défendra ses couleurs.