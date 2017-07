Congo-Brazzaville: Karaté - Maitre Eric lambert Tchiloemba conteste les décisions de la Fédération et de la ligue

« La sanction à mon encontre n'est pas fondée. Elle est abusive et arbitraire. Je suis ceinture noire 8ème dan et mon club "Académie" continuera à travailler comme d'habitude », a-t-il déclaré tout en se justifiant...

Ceinture noire 8ème dan et directeur technique national, Me Eric Lambert Tchiloemba dit "Tabishi" a été rétrogradé ceinture blanche puis exclu de la Fédération congolaise de karaté et arts martiaux affinitaires (Fécoka-Ama) « pour fautes graves, délit, récidive... ». La décision portant exclusion, signée par le président de la Fécoka-Ama, Me Dominique Ondzé dit "Doukaye", le souligne à grand trait. Cette sanction n'a pas visiblement suffi. Le président de la ligue départementale de karaté de Brazzaville, Constantin Itoua Nganongo, a résolu quelques jours plus tard, de retirer l'agrément du club "Académie" créé par Me Eric Lambert Tchiloemba. « Je rappelle au président de la ligue, que lorsqu'une structure supérieure prend une décision, les structures inférieures se soumettent et l'adoptent », a indiqué l'ancien directeur technique national.

Rien de juste

« La Fédération ne m'a pas convoqué pour me signifier les griefs, qui me sont reprochés. J'ai demandé à la Fécoka-Ama de mettre à ma disposition les documents relatifs à ma prétendue sanction, rien ne m'est donné alors que je dois être ampliataire de ladite décision », a expliqué Me Eric Lambert Tchiloemba, qui a dit avoir été informé de son exclusion par voie de presse. Et d'ajouter : « Les faits qui me sont reprochés se sont déroulés à Pointe-Noire pendant que j'étais en déplacement dans une autre localité et la sanction de la Fédération n'est soutenue par aucune preuve ».

Le club "Académie" ne peut pas être fermé

A en croire Me Eric Lambert Tchiloemba, le club qu'il a créé en 2013 a un récépissé du ministère de l'Intérieur. Le club "Académie" est donc une association sportive régie par la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui en garantit les droits et devoirs. « Ce n'est donc pas à la ligue départementale de Brazzaville de karaté de nous interdire de travailler en tant qu'association sportive. Ce n'est non plus à la Fécoka-Ama de le faire », a-t-il déclaré, en précisant qu'il y a une différence entre lui, Me Eric Lambert Tchiloemba, personnalité physique présumée coupable des faits dont il ignore et le club, qui est une personnalité morale. Le sport uni les peuples, dit-on, mais le karaté congolais se déchire avec ce bras de fer annoncé.