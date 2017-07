Congo-Brazzaville: Volley-ball - La Ligue de la ville océane lance ses activités

Dans le cadre du lancement officiel des activités de volley-ball dans le département de Pointe-Noire, le président de ladite Ligue, Hemerlon Kouehouassazo, a organisé le 23 juillet à l'école primaire 31 Décembre, dans l'arrondissement 3 Tié-Tié, un tournoi regroupant les minimes, les seniors et les vétérans.

Deux rencontres ont marqué cette journée de reprise des activités de volley-ball à Pointe-Noire. En première rencontre, un match d'exhibition a opposé les enfants du centre de formation Émile Bakalé entre eux. En deuxième match, le Club des vétérans a battu Cristal Volley-ball, 3 sets à 1. À l'issue de cette rencontre, Varda Locko, l'un des joueurs de Cristal Club, a reconnu la défaite de son équipe face aux vétérans et a promis se mettre au travail. « Nous avons perdu le match par manque de cohésion, nous étions venus en individualité. Comme les activités viennent d'être lancées, nous allons maintenant nous mettre au travail pour occuper les premières places au prochain tournoi», a-t-il dit.

Ce tournoi, a indiqué les organisateurs, précède le championnat départemental prévu pour le 15 aout. Cependant, à l'issue des deux rencontres, le président de la Ligue qui s'est illustré comme meilleur volleyeur du match aux côtés de ses coéquipiers et anciens présidents de la même Ligue, à savoir Landy Mantsimi Makita et Serge Nzaou dossard, a remis des trophées au meilleur joueur des minimes Vick Makosso et aux deux équipes vainqueurs, le centre de formation Émile Bakalé 1 et le Club des vétérans.

À la fin du tournoi, Hemerlon Kouehouassazo a eu les sentiments d'une mission accomplie. « Il y a eu un moment où le volley-ball à Pointe-Noire était presque terne. Il fallait organiser ce genre d'activité pour faire revivre la discipline puisque, pour l'instant, la ligue à une seule équipe compétitive qui pourra la représenter au championnat nationale », a-t-il ajouté. Soulignons que le centre de formation Émile Bakalé est un centre créé et baptisé par la Fédération congolaise de volley-ball pour honorer les anciens volleyeurs et contribuer efficacement à la formation de l'élite congolaise dans tous le pays. D'où l'accompagnement du centre de formation de Pointe-Noire par l'ancien volleyeur et directeur général des Sports, Émile Bakalé.