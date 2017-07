Libye: Emmanuel Macron réunira ce mardi les deux principaux protagonistes de la crise

Mis en place aux termes d'un accord négocié sous l'égide de l'ONU, ce gouvernement s'était installé au mois de mars de la même année à Tripoli, mais son autorité est toujours contestée par le maréchal Khalifa Haftar, qui contrôle l'est du pays, où il est appuyé par un Parlement élu et un gouvernement parallèle.

En début mai dernier, le Premier ministre libyen et son rival s'étaient rencontrés à Abu Dhabi et, précédemment, en janvier 2016, peu après la désignation de Fayez al-Sarraj à la tête du gouvernement libyen d'union nationale.

La présidence française estime que cette démarche est « une nécessité pour le contrôle du territoire libyen et de ses frontières, pour lutter contre les groupes terroristes et les trafics d'armes et de migrants, mais aussi en vue du retour à une vie institutionnelle stable ».

