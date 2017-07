Centrafrique: Vers la reprise du Capmea

Après plus de 20 ans d'inactivités, le conseil d'administration du Centre d'assistance aux petites et moyennes entreprises et de l'artisanat (Capmea) rouvre ses portes.

Le ministère de l'Entreprenariat a procédé au lancement officiel, de ce conseil, qui a suspendu ses activités depuis plus de 27 ans, suite à la crise récurrente. Objectif : redynamiser le secteur des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. « Cela fait aujourd'hui plus de 27 ans que le Capmea n'existe pas, et les structures ont été détruites, même les archives ont été vandalisées. Les administrateurs, qui ont été désignés, ensemble avec eux, nous allons nous atteler à remettre le Capmea afin d'aider nos entreprises et PME à être compétitives sur le marché », promet Bruno Serengana, directeur de crédit à la CBCA, désigné président du conseil d'administration du Capmea.

La crise, qui a frappé la RCA, a durablement touché le secteur qui, selon le ministre de l'Entreprenariat, Bertrand Touaboy, comptait plus de 1.500 entreprises, se retrouve aujourd'hui à 500 entreprises opérationnelles. « Aujourd'hui, le nombre des entreprises en Centrafrique varie entre 500 à 600, je voudrais parler de celles qui sont opérationnelles. Après la stabilité dans le pays, le département de l'Entreprenariat veut reprendre avec ce secteur afin de lutter contre le chômage dans le pays. Puisqu'après la fermeture de certaines entreprises, nous connaissons pour le moment le taux de chômage très élevé », a lancé Bertrand Touaboy.

Le conseil d'administration du Capmea joue un rôle prépondérant dans la relance du secteur privé centrafricain. Après la crise, des PME centrafricaines ont des difficultés d'accès au crédit bancaire, en raison notamment de l'insuffisance de formation sur le montage des dossiers, et parce qu'elles évoluent dans l'informel, mais aussi disposent de peu de garantie sécurisante.