Afrique de l'Ouest: CEDEAO - La croissance démographique inquiète

Il s'agira de faire « baisser de moitié » le taux de fécondité et d' « arrimer le taux de croissance démographique, trop fort, avec le taux de croissance économique trop modéré », a déclaré le président de la commission de la Cédéao, Marcel De Souza, avant de poursuivre : « Une croissance démographique non maîtrisée pourrait constituer une bombe à retardement pour les Etats africains ».

« Nous estimons que quand on a des taux de croissance économique des pays, qui est de l'ordre de 5 à 6% avec un taux de fécondité située à 6 ou 7%, nous sommes dans une situation de démographie non maîtrisée et nous ne pouvons pas espérer de développement avec une telle situation », a martelé le président du parlement burkinabè, Salifou Diallo, lors d'une rencontre régionale sur la démographie, le 22 juillet à Ouagadougou. Selon lui, « il est urgent de contenir la poussée démographique dans l'espace Cédéao pour promouvoir un réel développement viable et durable ».

Les parlementaires de la sous-région ouest-africaine, de la Mauritanie et du Tchad, entendent œuvrer à la réduction du taux de natalité dans leurs pays. Face à une croissance démographique, qui est l'une des plus élevées au monde, la zone Cédéao fait face à de nombreux défis.

