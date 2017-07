Congo-Brazzaville: Circulation routière - Des parkings obstruent les panneaux de signalisation

Ceux qui sont passés, le 24 juillet, aux environs de 10 heures par le croisement de l'avenue allant de la direction départementale de l'Économie forestière de la ville côtière à celle bordant l'école primaire Jean-Félix-Tchicaya ont dû constater cette obstruction. Certaines voitures stationnées au parking de l'immeuble nouvellement construit occultaient le panneau de signalisation routière qui y est implanté.

Des cas de figures de ce genre sont multiples, surtout dans plusieurs intersections routières et cela complique la circulation routière dans le périmètre urbain. On a l'impression que les propriétaires de ces véhicules foulent au pied les indications du code de la route. En plus de cet aspect, on peut aussi noter le manque des panneaux dans les croisements de certaines artères et rues. « Les panneaux de signalisation sont des éléments très importants dans la circulation routière dans toutes les villes du monde. Et si ceux-ci sont obstrués par certains parkings non conformes, cela peut provoquer des accidents de circulation dans la ville », a indiqué un chauffeur de taxi.

Pour ce chauffeur, ces panneaux rendent plus sûre la circulation routière en informant les usagers d'éventuels dangers qu'ils peuvent rencontrer. Ils facilitent la circulation en indiquant les directions à suivre et en rappelant les prescriptions particulières de police. « Les panneaux désignent à la fois le dispositif sur lequel est implanté un signal routier », a-t-il conclu. Ce problème, loin d'être un fait banal, soulève la question à la fois de la généralité des panneaux de signalisation routière de tout le périmètre urbain ponténégrin et aussi celui de leur obstruction par des parkings non conformes qui, du reste, devraient être contôlés par des services des transports terrestres et même par ceux de la police.

La représentation symbolique sur les panneaux de circulation (par des pictogrammes, des images et autres) en remplacement de textes est apparu dès le début du 20e siècle. Et la convention internationale de Genève de 1909 standardise au niveau international quatre types de signaux : virage, croisement, cassis et passage à niveau. Notons que c'est en novembre 1968 que la Convention de Vienne sur la signalisation routière internationale catégorisait huit signaux pour accroître la sécurité routière. Il y a les signaux d'avertissement du danger, de priorité, d'interdiction ou de restriction, d'obligation, de prescriptions particulières, d'information ou de service, de direction, de jalonnement ou d'indication, et additionnels (placés sous les signaux).