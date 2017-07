Tunisie: Les femmes et l'ordre établi

C'est au moment de le servir que se tissent les histoires de ces maisons où on ne se laisse aller aux confidences qu'au moment de savourer le chaud breuvage. Parmi ces histoires inlassablement réitérées, c'est en servant le café à son grand-père que sa grand-mère s'est définitivement installée dans son cœur.

Mais ces histoires ne sont pas toutes heureuses. Amoucha toute jeune a été enlevée, transportée sans ménagement dans un sac de jute, nourrie de pain et d'eau avant d'être vendue purement et simplement au grand-père de Hend.

Ce n'est pas fini, car elle fut violée dans son adolescence et en garda une peur éternelle des hommes qu'elle essaya de transmettre à Hend. Mais les temps ont changé et Hend lui répond qu'elle a constamment sur elle un 'Teaser' (appareil de défense par électrochoc) et qu'elle remettrait n'importe qui à sa place.

Ce n'est pas le seul moyen dans le système de défense de Hend. C'est sa mère, une femme de caractère qui a eu le courage d'apprendre à lire et à écrire sur le tard simplement parce qu'elle enviait l'érudition naissante de sa fille, qui lui a appris à déployer son intelligence face aux vicissitudes des hommes et du temps.

Reste un autre moyen de défense, probablement le plus important, celui de l'amour des livres qui ont progressivement affûté sa perception et scellé sa maturité.

Trois soldats ont pesé sur sa vie

Les années passent et elle se marie à Mansour. Un mariage sans amour qui a été conclu à la va-vite pour éloigner Hend d'un soupirant indésirable et qui finit par la mise au monde d'une petite fille. Mansour, courroucé que son aîné ne soit pas un garçon, se réfugie dans l'alcool. Ils divorcèrent.

Hend décide de se prendre en main, elle décroche un emploi d'assistante sociale dans un hôpital du voisinage mais, pour que sa mère accepte de la voir travailler, elle consent à mettre le niqab comme beaucoup de ses collègues.

La mixité est difficile à gérer dans l'établissement comme partout ailleurs à cause de la somme immense de 'garde-fous' sociaux. Pourtant, son amie Chadha, qui lui ressemble beaucoup côté individualité libre, lui présente son frère, Walid, et une idylle semble naître.

Entre-temps, Hend écrit. Des mémoires, des impressions, des notes de lecture... qui sont son jardin secret pour exorciser la bizarrerie de se sentir trop différente de tous ces gens qui l'entourent, avec leurs innombrables convictions dont la plupart lui sont étrangères.

Elle évolue et c'est désormais sous un pseudonyme que ses articles sont publiés dans un magazine réputé. La vie autour d'elle change aussi, elle vit de nombreuses turpitudes, son frère cadet rejoint soudainement un mouvement jihadiste et devient ainsi le troisième soldat qui a pesé très lourd dans sa vie.

Le premier était son père, soldat de profession, et son mari, officier des services. Tous habillent un monde qui lui est décidément étranger, un monde qui lui refuse toute individualité et qui cause sa fuite vers le Canada, ou peut-être une demi-fuite, puisque c'est son frère aîné qu'elle va rejoindre là-bas.