Tunisie: Le violon à l'honneur

C'est au moment de le servir que se tissent les histoires de ces maisons où on ne se laisse aller aux confidences… Plus »

Par la confrontation des œuvres de trois compositeurs -- dans le registre instrumental -- néoclassiques, contemporains mais de trois générations différentes: l'Egyptien Atia Sharara, le Tunisien Mohamed Saâda et le Turc Goksel Bakhtaghir, le concert a permis au public de suivre des sonorités multiples et variées en compagnie d'airs du violon méditerranéen...

Accompagnés d'un orchestre, les solistes violonistes de renommée internationale à l'instar de Hassan Sharara (Egypte), Baki Kemanci (Turquie) et Naoufel Ben Mehrez (Tunisie), qui ont joué des morceaux du répertoire des grands maîtres du violon, ont manifesté cette méditerraneïté où se croisent les musiques turque-ottomane, égyptienne et tunisienne.

