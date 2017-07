Île Maurice a accueilli les activités marquant le 28ième Forum d'Eté des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédits d'Afrique Francophone.

A cette occasion, le Directeur Général de la Banque Nationale pour le Développement Economique(BNDE) du Sénégal, Thierno Seydou Nourou Sy, par ailleurs Vice-Président du Club, a fait un long plaidoyer pour une coopération fructueuse entre le continent africain et la grande ile.

Revenant sur le thème objet du Forum, à savoir : «Les relations à promouvoir entre banques africaines et l'Ile Maurice», Thierno Sy pense que le sujet s'inscrit en droite lignes des préoccupations des membres dont la clientèle devenue exigeante, aspire de plus en plus à une «Banque différente ... », innovante anticipant sur les réponses à l'évolution des besoins de sa clientèle (tous acteurs confondus) et contribuant avec d'autres partenaires techniques et financiers à l'émergence économique et sociale du continent.

A cet effet, souligne-t-il, Maurice se présente comme une république multi-ethnique, multiculturelle et multilinguistique, classée comme «économie la plus performante d'Afrique» et se place au 46ème rang sur 140 pays dans la dernière édition du rapport sur la compétitivité dans le monde du Forum économique mondial.

De même, le secteur financier mauricien est en plein essor. Il est reconnu à travers le monde pour sa compétitivité. Pour cela, le gouvernement a créé un ministère dédié aux services financiers, avec la volonté d'être, dans l'océan Indien la clé pour les investissements étrangers en Afrique).

Toujours dans le même sillage, le Directeur de la BNDE a fait savoir que si Maurice souhaite être un Hub financier pour l'Afrique, il conviendrait qu'elle engage une stratégie par une meilleure connaissance des spécificités de nos économies africaines et de proposer un service plus inclusif moins couteux, plus transparent que ceux des marchés internationaux européens.

«Ce dont nous sommes certains c'est que notre continent est un continent d'avenir et qu'elle regorge d'opportunités que nous devons saisir ensemble.

Il est souhaitable à l'issue de notre rencontre organisée en partenariat avec MCB de proposer avec tous les acteurs, partenaires et/ou homologues présents, les moyens et mécanismes novateurs pour un partage d'expérience», conclut Thierno Sy.