Mauritanie: Création au sein du SJM d'une commission en charge de la promotion de la presse spécialisée en langues nationales

Le Président du SJM (Syndicat des Journalistes Mauritaniens), M. Mohamed Salem ould Dah a reçu un message de félicitations de la part du Président de la FIJ (Fédération Internationale des Journalistes), suite à son élection, dira-t-il, dans des conditions de démocratie et de transparence exemplaires.

De même que le Président de la FIJ s'est déclaré satisfait des résultats du troisième Congrès du syndicat auquel il assisté et qui s'étaient déroulés, indiquera-t-il dans une atmosphère de liberté et de discussions responsables, productives, renouvelant la volonté de la Fédération internationale des journalistes à coopérer pleinement avec le Syndicat dans tous les programmes syndicaux.

Il est à noter que le nouveau siège du Syndicat des journalistes mauritaniens a abrité, ces derniers jours, une réunion regroupant le Président du SJM avec plus de trente journalistes affiliés au Syndicat, spécialisés dans la production et la diffusion des bulletins d'informations et des programmes en langues nationales.

A l'issue de la réunion, il a été annoncé la création, au sein du SJM, d'une commission en charge de la promotion de la presse spécialisée en langues nationales, le renforcement des capacités de celle-ci, notamment des journalistes employés par les institutions publiques et les médias privés ; ce qui contribuera au renforcement de l'unité nationale et contribuera à la diffusion et au rayonnement du patrimoine et de la culture de toutes les composantes nationales.