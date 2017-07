Des maquisards en arme ont fait irruption jeudi dernier, 20 juillet, dans le secteur du Nord-ouest de Bounkiling, entre les villages de Kampassa et Nimzatt, pour arrêter (les bras) des ouvriers de la scierie de Diango en manœuvres de coupe de bois dans la zone. Au nombre de sept, ils ont battu les cinq ouvriers avant d'incendier, en partie, leur camion et emporter leur véhicule de type 4X4 pick-up.

Informés tard des faits (samedi), les gendarmes et militaires en poste dans la zone ont organisé une mission de constat sur le terrain.

L'affaire remonte à jeudi dernier, 20 juillet, mais ce n'est qu'avant-hier samedi, dans la soirée, qu'elle a été portée à la connaissance du public, y compris les Forces de défense et de sécurité. Selon plusieurs sources bien informées, ce sont cinq hommes travaillant pour le compte de la scierie de Diango, dans le département de Bignona, qui ont été interpellés par sept hommes armés de RPG et de kalachnikov et supposés appartenir au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). Leur point de rencontre se situe en zone de forêt entre les villages de Kampassa et Nimzatt, à deux kilomètres environ de la route nationale N°4, dans le département de Bounkiling.

Les mêmes sources renseignent que les hommes en arme ayant surgi de la forêt s'opposaient ainsi à la coupe de bois à laquelle s'étaient livrés ces agents de la scierie de Diango équipés d'un camion, d'un poclain pour la manutention des troncs d'arbre et d'un véhicule de type 4X4 pick-up. Les coupeurs de bois sont malmenés et enlevés avant d'être libérés, leur camion en partie incendié et la voiture 4X4 pick-up emportée, a-t-on également appris de sources proches de l'enquête. Mis au courant, très tard, de cet accrochage, les gendarmes de la brigade de Bounkiling, appuyés par les militaires en poste dans la zone, se sont transportés avant-hier samedi sur les lieux pour constater les faits.

Sur leur chemin du retour, ces Forces de l'ordre ont appréhendé deux jeunes à bord d'une charrette, chacun convoyant des produits alimentaires frauduleusement importés de la Gambie voisine. A rappeler que les coupes de bois sont presque sans répit dans cette zone nord de la région de Sédhiou. La semaine dernière, d'importantes saisies de bois, de logistiques de terrassement et de transport ont eu lieu et cinq délinquants écroués par les forestiers dans le secteur de Tankon, non loin de la frontière avec la Gambie.