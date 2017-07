Comme partout ailleurs, les responsables de l'opposition décrient la distribution des cartes nationales d'identité et la répartition de la carte électorale. Une situation qui prévaut dans le département de Mbacké obligeant même la tête de liste départementale de la coalition Manko Taxawu Senegaal à douter de la fiabilité des résultats qui seront issus des urnes au soir du 30 juillet prochain.

«Nous sommes inquiets par rapport à la crédibilité des élections. Si la moitié des électeurs ne parvient pas à avoir leurs cartes nationales d'identité, je me demande si les résultats issus de ces élections seront crédibles », dit-il. « Il appartient à l'Etat de créer les conditions idoines afin que les citoyens puissent voter » avertit par ailleurs Moctar Sourang.

Avant de préciser : «La responsabilité incombe à l'Etat. On n'a jamais compris le pourquoi de la refonte précipitée du fichier électoral. Mais aujourd'hui, on comprend pourquoi l'Etat a voulu le faire. C'est pour avoir un contrôle sur le processus et écarter la majorité des électeurs dans les zones où les tendances ne sont pas favorables pour le parti au pouvoir. Il crée les conditions pour que les gens n'aillent pas voter en masse».

Par ailleurs, il a estimé qu'une« Une campagne avec une tête de liste nationale en prison n'a pas été facile ». Cependant, il reste convaincu de la victoire de leur coalition. «On a vécu la campagne sans Khalifa Sall avec beaucoup d'amertume. Ça montre un peu le style de gouvernance de BBY. Il est fait avec la ruse et la force. On élimine des adversaires en instrumentalisant la justice. Mais le cadeau qu'on va lui donner ; ce sera la victoire. Ce qui est possible. L'électorat du département est libre. Il faut juste des idées convaincantes.

Le phénomène de Ndiguël ne marche plus dans la zone. Les gens sont tellement sensibles à l'histoire de Khalifa Sall. Rien que pour ça, nos deux coalitions (Manko Taxawu Senegaal et Coalition Gagnante, Wattu Sénégal), risquent de sortir en tête contre la coalition Bby. Nous sommes convaincus que cette dernière risque de terminer à la troisième, voire à la quatrième place».