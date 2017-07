Sénégal: BBY en meeting à Thiès, samedi - Dionne «clashe» Idy

La tête de liste nationale de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar, Mahammed Boun Abdallah Dionne, clashe l'opposition et principalement son leader Idrissa Seck àThiès.

A l'occasion d'un meeting tenu à la Place de France samedi, la tête de liste nationale de Bby a en effet déclaré sans gants que « Thiès a tourné une page et a choisi l'endurance et la vérité sur la roublardise et la combine ». Allant même plus loin, le Premier ministre a indiqué que « la cité du rail a choisi que l'homme vertueux terrassé le truand ». L'incriminé saura certainement à quoi s'en tenir avec la tête de liste nationale de BBY.

A la Place de France autrement appelée « Promenade des Thièssois », les militants et sympathisants de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar ont accueilli leur tête de liste nationale, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Ce rendez-vous « marron beige » a été l'occasion pour le Premier ministre de déclarer que « Thiès a tourné la page de la roublardise et de la combine ». « Thiès a tourné une page. La cité du rail a choisi l'endurance et la vérité sur la roublardise et la combine. Thiès tourne le dos aux truands », a fait savoir Mahammed Boun Abdallah Dionne en caravane dans les départements de Tivaoune, de Kébémer et Darou Mouhty. « Thiès veut donner force et rigueur à d'autres définitivement. Thiès a choisi que l'homme vertueux terrasse le truand », insistera le Premier ministre, faisant allusion à un leader local de l'opposition, en l'occurrence Idrissa Seck

Devant les militants qui avaient attendu jusqu'à 22 heures pour l'accueillir, le Premier ministre a relevé les chantiers « concrets » entamés par le président de la République. Il citera ainsi la mise en place du forage pour régler le problème d'eau de la cité Balabé, le stade Lat Dior et les chantiers de Promovilles. Non sans indiquer que les chantiers de l'émergence vont régler définitivement la modernisation de Thiès. Suffisant pour lui que « Thiès enterre le truand pour donner force et vigueur définitivement à l'homme du peuple ». Pour le secrétaire général du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng, présent au meeting ; « ce qu'on est en train de réaliser auprès du président Macky est inédit. L'ensemble des forces politiques se réunissent et partagent une analyse, une vision pour la mettre en œuvre ». Selon lui, « scrutin après scrutin, Bennoo Bokk Yaakaar se renforce et il en sera ainsi jusqu'à 2019 et en 2024 ».