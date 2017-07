Le week-end de prière et de recueillement organisé en la mémoire des victimes de la tragédie du Stade Demba Diop du 15 juillet 2017, lors de la finale de la coupe de la ligue de football professionnel du Sénégal, a fait tous ses effets. Le ton est donné dès la veille, la journée de vendredi marquée par des récitals de Coran, ponctuées par des appels des imams et autres hommes de Dieu incitant à la culture du pardon et de respect de la volonté divine.

Le Samedi 22 juillet 2017, les Mbourois, les parents et familles des victimes, les responsables des ligues de football, les supporters et autres amateurs de football ont fait une procession de deux kilomètres, allant du stade municipal au Stade Caroline Faye, en passant par l'avenue Demba Diop, pour déboucher sur la route nationale N°1. Diverses réactions ont été recueillies à l'issue de cette marche dite silencieuse qui s'est déroulée dans le calme, de 16 heures à 18 heures 30, se terminant sur l'esplanade du Stade Caroline Faye.

Des exigences de pardon et de justice ont été formulées par les parents des victimes. Saliou Samb, le président du Stade de Mbour et du Conseil départemental de Mbour a fait référence aux écritures saintes, le Coran et la Bible, pour inviter les fidèles à de la grandeur d'âme face à la détresse, à essayer d'entrevoir la persévérance.

A l'en croire, «Mbour est meurtri certes, mais doit demeurer digne tout en pleurant ses morts pour donner un sens à l'endurance dans la souffrance».