Sénégal: Pape Samba Mboup - «Au lieu d'appeler à une marche, Wade doit... »

Ils ont devancé leur ancien «mentor» d'alors, Me Abdoulaye Wade à Ziguinchor. Il s'agit des membres de la coalition Mbollo Wade dirigée par Pape Samba Mboup.Ce dernier ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour charger le Pape du Sopi qui a appelé tous les électeurs à une marche demain, mardi, à la Place de l'Indépendance et devant toutes les préfectures du Sénégal pour exiger leur carte d'électeur.

«Au lieu d'appeler à une marche, Abdoulaye Wade ferait mieux de se concentrer sur les problèmes du pays et tenter de les résoudre car, c'est un patriarche. Vouloir organiser une marche, c'est semer le trouble et accentuer la violence. Ce n'est pas responsable (... )», a lancé l'ancien chef de cabinet du Président Wade. Et de poursuivre : «Je vois Abdoulaye Wade ailleurs et non pas à inviter à une marche. Ce n'est plus son rôle».

Le leader de la coalition Mbollo Wade a même estimé que «Wade doit aller à la retraite». Et comme si cela ne suffisait pas, il a chargé les collaborateurs de ce dernier. «Ses enfants ont grandi. C'est nous qui devons aller au champ pour lui. Il n'a qu'à rester à la maison. On va cultiver. On lui amènera pour qu'il mange. C'est tout !», ironise-t-il. «Où sont ceux qui le mettent devant ? Personne d'entre eux n'aurait réservé ce même sort à son père. (... ) Ce n'est pas possible !», peste Pape Samba Mboup qui estime que le pays ne mérite pas des troubles.

«Je n'y serais pas (à la marche de Wade, Ndlr). J'ai dépassé l'épisode des marches», martèle l'ancien collaborateur de Me Wade qui a aussi alerté sur l'affaire des cartes d'identité biométrique. «Il faut tout faire pour permettre aux Sénégalais de retirer leurs cartes d'identité. Moi-même, j'attends de retirer ma carte et il faut quand même que je vote (... )».

En campagne dans la région Sud, Pape Samba Mboup s'est également prononcé sur sa coalition Mbollo Wade qui reste selon lui, «une entité importante devant être représentée à l'Assemblée nationale».

«Si Macky m'appelle, je répondrais»

Pour ce faire, il demande aux populations de lui faire confiance. Pape Samba Mboup n'exclut pas toutefois, de travailler avec le Président Macky Sall si toutefois il est sollicité par ce dernier.

«Si le Président Sall m'appelle pour travailler pour le pays, je répondrais. Comment un président peut-il vous appeler pour la construction du pays et que vous refusez ? Ce n'est pas patriote. Ce n'est pas non plus responsable. Si Macky m'appelle pour le Sénégal, pas pour transhumer, je répondrais. Combien de fois Me Wade a répondu à la main tendue de Diouf ?»,déclare-t-il avant d'ajouter : «ce sont des élections entre Sénégalais. Ce n'est pas un match entre le Sénégal et la Guinée ou entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. C'est entre nous ! Donc, soyons sereins et sachons qu'après le 30 juillet, toutes les coalitions vont disparaitre (... )».