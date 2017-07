Sénégal: Sokhna Dieng Mbacke, du petit écran à l'hémicycle

Ce qui constitue aussi une très grande responsabilité parce que Sokhna Dieng Mbacké va tester pour la première fois sa cote de popularité sans, cette fois, que son époux de marabout, ne figure sur la liste comme ce fut le cas en 2012 où Serigne Modou Kara Mbacké Noreyni était tête liste de son parti. Le PVD avait, lors de cette 12ème Législature pu décrocher deux députés : notamment Sokhna Dieng Mbacké et Abdoulaye Makhtar Diop qui a bénéficié de la démission du marabout. D'où le Challenge que Sokhna Dieng doit relever face à 47 coalitions et listes de partis qui sont engagés pour la 13ème Législature. Elle pourra certainement compter sur les talibés du créateur de «Bamba Feep», «Bamba Partout», «Bamba everywhere».

La loi sur la parité s'est révélée être un véritable casse-tête pour les hommes politiques qui ont toujours utilisés cette activité (la politique) devenue un moyen d'ascension sociale pour pérenniser la domination de l'homme sur la femme. Surtout dans les pays africains tels que le Sénégal. La preuve : pour les élections législatives du 30 juillet 2017, sur les 5203 titulaires investis aux scrutins proportionnels (national) et les 2383 sur les listes majoritaires (département), seuls quatre partis ou coalitions de partis ont investis une femme comme titulaire (tête de liste). Il s'agit de la Coalition And Saxal Liggey de Aïssatou Mbodji, de la Coalition La 3ème Voie politique/Eutou Askan Wi, du Professeur Amsatou Sow Sidibé, de la Coalition «Oser l'Avenir» de Maitre Aïssata Tall Sall et du Parti de la Vérité pour le Développement (PVD) de Sérigne Modou Kara Mbacké «Noreyni». Vous avez certainement pu noter que les trois premières coalitions appartiennent à leur génitrice. Quant au PVD, pour une première fois, ce parti a préféré porter son choix sur une femme, fut-elle l'épouse du Chef de ce parti. Encore une première dans notre pays.

Sokhna Dieng Mbacké ! Cette personnalité médiatico-politique n'est plus à présenter à l'opinion publique sénégalaise. C'est elle même qui s'est invitée dans nos salons en tant que première femme présentatrice d'un journal télévisé au début des années 1970. C'était à l'époque senghorienne où on ne pouvait pas se permettre de maltraiter la langue française. Sinon la sentence allait tomber illico, avec des dégâts énormes. Sokhna Dieng Mbacké, c'est la classe ! C'est un français châtié. Une excellente diction. C'est de la tenue. Mais aussi de la retenue. Elle force tout simplement le respect.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.