Sénégal: Prix de l'engagement litteraire 2017 - Aminata Sow Fall distinguée

Emboitant le pas au président de l'Aes, il reste confiant que l'écrivaine pourrait, un jour, recevoir le Prix Nobel de littérature. S'adressant au Cene, Momar Guèye affirme: «vous ne vous êtes pas trompés dans votre choix parce que je ne vois pas, dans le monde littéraire qui m'entoure, une personnalité qui mérite plus qu'Aminata Sow Fall tous les honneurs et hommages de notre République d'abord et du monde entier ensuite».

«C'est une consœur reconnue pour son talent. Et, ses œuvres ont franchi les frontières depuis des années», note-t-il. Mieux, celle que l'on surnomme «la grande dame de la littérature contemporaine», ajoute Alioune Badara Bèye, a la «chance d'avoir eu un consensus autour de son talent et a conquis le monde littéraire par la qualité de ses œuvres».

Des hommages fusent sur l'écrivaine Aminata Sow Fall. Après être choisie marraine du Concours général édition 2017, l'auteure de «L'Empire du mensonge», s'est vu décerner le Prix de l'Engagement littéraire, édition 2017, par le Cercle des amis des écrivains noirs engagés (Cene) avant-hier, samedi 22 juillet à Keur Birago. Cette distinction récompense des auteurs engagés et promeut la production littéraire des africains et afro descendants.

