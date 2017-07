Sénégal: Mbour - «Benno» de Sindia vise un score de 70 %

Le comité électoral de la commune de Sindia ne chôme pas. Dans la dernière ligne droite de cette campagne électorale, les responsables multiplient les descentes sur le terrain pour convaincre les plus sceptiques à aller voter pour la liste «Benno». L'objectif selon Mamadou Faye, chef de file de la coalition à Guéréo, est d'atteindre un taux de participation de 70 % et gagner avec un score plus de 70 %.

Les enjeux sont énormes à Sindia qui constitue l'un des plus grands réservoirs électoraux du département de Mbour. Les responsables de la coalition «Benno Bokk Yakaar» l'ont bien compris et veulent prendre cet avantage à leur compte.

Mamadou Faye, directeur général de Petrosen, a mis à profit ce week-end pour organiser une caravane et aller au contact des populations. M. Faye, originaire du village de Guéréo, qui polarise une population d'environ 20.000 habitants, a visité plusieurs localités, dont Sorokhassap, pour leur expliquer les enjeux de ces élections et les amener à voter la liste de «Benno Bokk Yakaar».

Partout, la doléance est la même : le désenclavement de la zone avec le revêtement en bitume du tronçon Kiniabour-Guéréo longue de 7 km. Madame Khady Ndoye, mandataire de la coalition dans cette localité, a noté que trop de promesses ont fini par tuer l'espoir des fils de la zone. Mais pour El Hadji Abdoulaye Thiaw, quand la promesse vient d'un fils de Guéréo, l'espoir est permis.

La construction de cette route, ont-ils dit, permettra de désenclaver totalement les localités de Sorokhassap, Thiafoura, Kignabour de Guéréo et d'assurer une meilleure circulation des personnes et de leurs biens. Pour ce qui est de la route, Mamadou Faye a assuré les populations de l'imminence du démarrage des travaux. Le gouvernement, a-t-il indiqué, a trouvé un financement avec la Banque islamique et que le lancement des travaux se fera très prochainement.

Par ailleurs, a noté Madame Khady Ndoye, le problème majeur constitue le retrait des cartes. « L'arme la plus sûre pour l'électeur, c'est sa carte. Ici, on s'est tous inscrit pour pouvoir voter massivement, mais à l'heure actuelle, plus de 90 % des cartes ne sont pas encore disponibles », a-t-elle fait savoir.

Cette situation mérite une attention toute particulière selon Mamadou Faye qui a promis une solution dans les prochaines heures pour corriger cet impair.

Pour le responsable de Bby, les élections ont toujours été remportées dans la localité par leur coalition depuis l'avènement de Macky Sall. Il a invité les populations à maintenir cette cadence et faire plus en réalisant l'un des plus gros scores au Sénégal.

Après Guéréo et Sorokhassap, la caravane s'est ébranlée à Tene Toubab, Djlakh et Tanguiss.