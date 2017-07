Sénégal: A Kolda, Me Abdoulaye Wade accuse le régime de vouloir détourner les voix des électeurs

Me Abdoulaye Wade accuse, par ailleurs, le régime au pouvoir de vouloir user des moyens peu orthodoxes pour détourner la volonté des électeurs qui aspirent désormais, à un changement et souhaitent donner à sa coalition la majorité à l'Assemblée nationale.

« Il a profité de l'occasion pour décerner aux militants de Kolda la médaille de la plus grande mobilisation depuis le début de la campagne électorale et invité les populations d'aller récupérer leur carte d'identité biométrique pour voter massivement le jour du scrutin », déclare Fabouly Gaye, tête de liste départementale de la coalition. Il remercie les populations de Kolda pour cette mobilisation exceptionnelle qui démontre, selon lui, que le Pds reste le plus fort à Kolda.

Comme à l'accoutumée, Me Abdoulaye Wade a été accueilli en grande pompe par des militants en délire qui ont tenu à lui témoigner leur fidélité. Il a sillonné les principales artères de la commune au milieu d'une foule nombreuse dont certains des ses constituants portaient des tee-shirts à son effigie ou des pancartes vantant ses mérites d'ancien chef de l'État et des réalisations qu'il a faites dans la commune de Kolda lorsqu'il était au pouvoir.

La tête de liste nationale de la coalition « Gagnante Wattu Sénégal » et secrétaire général du Pds est arrivé plus tôt que prévu, dimanche, à Kolda, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet prochain.

