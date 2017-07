Sénégal: Bignona - Me Wade exige la transparence et rejette tout report...

Pour lui, l'administration et le gouvernement sont les « seuls responsables de cette défaillance ». « Jusqu'à l'heure où je vous parle, plus de la moitié des électeurs n'ont pas reçu leur carte.

La marée humaine suit le cortège. Son passage est immortalisé. La foule court derrière le cortège qui avance à une vitesse entrecoupée. A la hauteur de la station d'essence, le cortège tourne à droite et emprunte l'artère qui divise Médina Plateau et Château d'eau. Elle est aussi noire de monde sur au moins près d'un kilomètre.

Debout dans sa voiture aux côtés du Dr Tito Tamba, Me Wade est visiblement comblé de la forte mobilisation. La ville s'enveloppe dans une pénombre. Peu importe. Elle vibre. Les enfants, des curieux et des personnes âgées ont tenu à saluer Abdoulaye Wade.

Des militants envahissent des trottoirs. Des pick-up chargés de baffles diffusent les chansons fétiches de Pape et Cheikh. Les chansons sont reprises en chœur par des groupes. Une partie de la foule s'ébranle vers la route de Ziguinchor et fait cap vers Tenghory. Il était 18 heures. La marée humaine, comme un aimant, attire d'autres femmes et filles de leur maison.

La caravane de la coalition gagnante « Wattu Sénégal » a drainé du monde de Tenghory, l'entrée de Bignona, à la Place Emile Badiane. Devant une foule surexcitée, Me Wade a exigé la transparence dans l'organisation des élections et a rejeté tout report.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.