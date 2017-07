Sénégal: A Kédougou, les coalitions «Kaddu Askanwi» et Bby sortent la grosse artillerie

Quant à la Coalition «Benno Bokk Yakaar», ses candidats accompagnés d'une forte délégation, elle a aussi occupé à sa manière les artères de la ville pendant plusieurs heures, avant de se rendre dans trois meetings conjoints qu'ils ont organisés dans les quartiers de Sekofara, Togoro et Lawol Tamba. Il faut signaler que la dite coalition a passé toute la journée dans l'Arrondissement de Bandafassi en présidant les meetings de Thioketian, Thiabedji, Itato, etc. Aujourd'hui, des sorties dans les villages sont prévues par les mêmes coalitions.

La Coalition Convergence patriotique conduite par Abdoulaye Baldé lui-même, et son candidat départemental, Moustapha Guirassy, a sillonné jusqu'à 22 h, toutes les grandes rues de la ville. Ils ont terminé leur procession en organisant spontanément un grand rassemblement à la Place publique où ils ont tour à tour peint en noir le bilan du président Macky Sall et son régime. Ils ont aussi décrié le manque de considération de l'État vis à vis de Kédougou.

La dernière semaine de la campagne a démarré sous les chapeau de roue avec la Convergence patriotique de Abdoulaye Balde et «Benno Bokk Yakaar» qui ont sorti la grosse artillerie. Avant-hier, dans la soirée, à 20 h déjà, les artères de la ville de Kédougou étaient envahies par le nombre impressionnant de véhicules, de motos et les Jeunes aptes au sport qui scandaient le nom de leur coalition, de leurs candidats respectifs et quelques thèmes de campagne.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.