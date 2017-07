Ajoutant : « Nous avons profité de cette rencontre pour attirer l'attention des populations sur la nécessité de mettre fin à cette forme de politique, recherchant la violence, une politique qui promet tout et n'importe quoi et qui gaspille les deniers publics ».

Pourtant, Amadou Lamine Dieng et ses camarades avaient dépassé la coalition « Joyyanti » sans la provoquer avant de rebrousser chemin pour attaquer frontalement l'ancien Premier ministre et ses militants car estimant que Kaymor leur appartient.

La commune de Kaymor, dans le département de Nioro, a failli vivre l'un des pires moments de son histoire à cause de la violence électorale. Heureusement, le pire a été évité par des habitants de la localité qui ont refusé de se faire avoir par des hommes politiques parce qu'estimant qu'ils sont des frères et sœurs.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.