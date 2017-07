communiqué de presse

L'ARC (Africa Resource Centre), une initiative de la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) qui s'engage depuis 2 ans dans une réflexion sur la problématique de la disponibilité des produits de santé jusqu'au « dernier kilomètre », et IAM (l'Institut Africain de Management) ont organisé, au mois de juin, la toute première série de conférences sur le « Renforcement de la Résilience dans les Réseaux de Chaînes d'Approvisionnement du Secteur de la Santé en Afrique ». La rencontre s'est tenue dans les locaux de l'IAM et marque le début d'une série qui se déroulera dans toute la sous-région.

En Afrique, moins de 50% de la population a un accès régulier aux médicaments et plus spécifiquement en Afrique subsaharienne où les formations sanitaires sont régulièrement confrontées aux ruptures de stocks des produits de première nécessité. L'accès aux médicaments et autres produits de santé sont un défi majeur dans la région où le besoin en médicaments vitaux est le plus important. De plus, toutes les évaluations faites sur la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, mettent en évidence l'importance du déficit en ressources humaines qualifiées pour sa gestion efficiente.

Pour y remédier, l'un des objectif phares d'ARC est de contribuer au renforcement des capacités locales à travers de séries de séminaires sur la chaîne d'approvisionnement à l'attention des administrateurs des services de santé, des professionnels de santé et des étudiants pour améliorer la démographie des gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement dans le système de santé des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. L'aboutissement de ce processus de partenariat académique est la création d'un Centre d'Excellence sur la chaine d'approvisionnement des produits de santé en Afrique.

L'organisation des séminaires sur la problématique de la chaîne d'approvisionnement dans les systèmes de santé, est une étape dans la construction de ce centre d'excellence. En effet, le projet académique en cours entre ARC et l'IAM ainsi que l'organisation régulière des séminaires, associés à la base de connaissances sur la chaîne d'approvisionnement en chantier, jetteront les bases du centre d'excellence sur la chaîne d'approvisionnement en Afrique de l'Ouest. D'autres institutions de formation en management de la chaîne d'approvisionnement seront identifiées dans les pays pour constituer le réseau d'excellence.

Cette conférence inaugurale, première de la série, s'est tenue sous forme d'un panel d'experts de la chaîne d'approvisionnement, et a consacré le début de la série de séminaires sur le thème : 'Chaîne d'approvisionnement : défis et opportunités'. Le séminaire était animé par Ibrahima Cheikh Diong, Envoyé Spécial d'ARC et ouvert par Moustapha Guirassy, PDG de l'IAM. L'évènement a vu la participation des représentants de plusieurs organisations dont le Ouagadougou Partnership, la Pharmacie Nationale d'Approvisionnement, l'UNFPA, CAMEG Togo, William Davidson Institute, Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal.

Le panel a permis un partage d'expérience sur les défis et opportunités de la chaîne d'approvisionnement, avec une mise en exergue des expériences pays de la sous-région, telle celle de du Togo qui est en train de mettre en place sa stratégie nationale sur la chaine d'approvisionnement.

Les séminaires sont organisés par l'ARC et l'IAM avec le soutien d'un comité de pilotage international composé de : William Davidson Institute (Université de Michigan), Fonds mondial, UNFPA, USAID, IAM, Fondation Bill & Melinda Gates, IntraHealth.

L' objectif des séminaires est de : (i) renforcer les compétences des administrateurs des services de santé, des professionnels de santé et des étudiants en logistique sur le management de la chaîne d'approvisionnement ; (ii) développer un collège de professionnels sur le management de la chaine d'approvisionnement dans les systèmes de santé de chaque pays ; (iii) et créer une base de connaissance à l'intention de la communauté des professionnels de la chaine d'approvisionnement du secteur de la santé.

L'Institut Africain de Management est une "école à vocation pluridisciplinaire" qui se situe au cœur du premier levier d'émergence du continent : les ressources humaines, tant il est vrai que l'Humain est au début et à la fin de tout développement économique et de tout progrès social. Sa vision 2020, définie en novembre 2013 s'énonçait comme suit :« Être la première Business School d'Afrique de l'ouest et du centre formant des global leaders, adossés à l'africanité et préparés à la gouvernance des nouvelles économies numérique et verte. »

Sa mission consiste à relever le défi de l'efficience du capital humain africain en offrant des programmes d'étude de haut niveau pour les étudiants et les professionnels, en développant des travaux de recherche de niveau international pour ainsi créer une plateforme d'échange intellectuels avec ses interlocuteurs.



Africa Resource Center (ARC) qui initie les séminaires en collaboration avec IAM, est un concept développé par la Fondation Bill & Melinda Gates avec des contributions de divers partenaires, donateurs et acteurs du secteur privé qui croient en l'importance d'optimiser la transformation des chaînes d'approvisionnement publiques de soins de santé dans plusieurs régions d'Afrique. La vision d'ARC est d'établir une cellule de réflexion sur la chaîne d'approvisionnement, laquelle peut fournir des conseils stratégiques indépendants pour aider les pays à atteindre leurs objectifs en matière de santé publique. ARC se propose de collaborer avec des acteurs de tous les secteurs et tout au long de la chaîne de valeur, afin d'établir des partenariats avec le secteur privé, la société civile, le monde universitaire et les donateurs pour soutenir les ministères de la Santé en Afrique. Cela permettra de mobiliser les compétences et l'expertise aux niveaux local et international pour renforcer les chaînes d'approvisionnement et améliorer la disponibilité des médicaments.