Ile Maurice: CEB - Comment la centrale à gaz de Fort-George sera opérée

Le CEB songe même à convertir les centrales utilisant le diesel en celles à gaz. Pour ce faire, le ministère de l'Énergie veut commander une étude sur le liquified natural gas et le gaz naturel sur le plan national. Il espère ainsi que le gaz soit importé à des fins industrielles et commerciales et puisse faire baisser le coût de production de l'énergie.

Plusieurs investisseurs ont signifié leur intention d'aller de l'avant avec ce projet. Le CEB signera un Supply Agreement avec le fournisseur de gaz à travers la CEB (Green Energy) Co Ltd. Cependant, il n'a pas encore décidé des tarifs auxquels il achètera l'électricité de ce fournisseur.

La centrale de Fort-George commencera ses opérations dans trois ans c'est-à-dire en 2020 ou alors au début de 2021. Le promoteur la pilotera pendant dix ans avant que le gouvernement ne prenne le relais, selon le processus de Build Own Operate and Transfer.

