Ile Maurice: Viol allégué de sa grand-mère - Le jeune de 18 ans libéré sous caution

Dans sa déposition, le jeune homme a nié les accusations portées contre lui par sa grand-mère. Il a avancé que la sexagénaire boirait du matin au soir. Et que c'est l'alcool qui l'a fait délirer et l'accuser d'agression sexuelle.

Parmi les conditions imposées à sa remise en liberté conditionnelle, figure le fait qu'il ne doit pas aller à Caroline, l'endroit où demeure désormais sa grand-mère âgée de 68 ans. De plus, il doit se présenter au poste de police de sa localité chaque dimanche entre 6 et 18 heures.

Il ne doit pas se rendre au village où vit sa grand-mère. Et pour cause, cette dernière accuse le jeune homme de 18 ans de l'avoir violée. Cette mesure est une des conditions attachées à la remise en liberté conditionnelle du suspect. Il a, en effet, été libéré ce lundi 24 juillet.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.