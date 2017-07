Ile Maurice: Aéroport - Saisie de 13 kg de drogue dans des tubes de rouge à lèvres

Le chien renifleur Zeus, de la MRA, a été mis à contribution. Il a réagi positivement à la présence de drogue dans ce colis. De plus, un test a été effectué et il s'est avéré concluant.

Ces stupéfiants étaient cachés dans des boîtes contenant 48 tubes de rouge à lèvres et six colis de forme circulaire. C'est ce qu'indique la MRA dans un communiqué émis ce lundi 24 juillet 2017.

Rs 10 350 000. C'est la valeur marchande de la drogue qui a été saisie par la Mauritius Revenue Authority (MRA) et l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) à l'aéroport de Plaisance. Les autorités ont mis la main sur 13,2 kg de cannabis et 62 g de méthamphétamine.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.