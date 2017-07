Cote d'Ivoire: Prix qualité internationale ''Arch of Europe'' (IAE) - L'IPS-CGRAE remporte le trophée or à Francfort

L'Institution de prévoyance sociale - Caisse générale de retraite des agents de l'Etat (IPS-CGRAE) vient d'être à nouveau honorée. Elle s'est vue décerner le Prix qualité International " Arch of Europe "( IAE) dans la catégorie Or le 1er juillet dernier à Francfort , en Allemagne.

Et ce, à l'occasion de la 30ème édition de la Convention internationale sur la qualité, organisée par Business Initiative Direction (BID). Ce prix a été réceptionné par le directeur général de l'IPS-CGRAE, Abdrahamane T. Berté, présent à cet événement qui a réuni des membres du corps diplomatique, des hommes d'affaires venus des quatre coins du monde, des professionnels de l'économie et des arts , ainsi que des professionnels des médias et des experts en relations publiques.

Cette distinction est le résultat d'évaluations réalisées par les quality hunters leaders, entrepreneurs et experts en qualité, supervisés par Business Initiative Direction (BID). Toute chose qui atteste la contribution de l'IPS-CGRAE dans le leadership, la qualité, l'innovation et l'excellence.

Le prix BID de la qualité est un symbole d'excellence décerné à des organisations qui, selon la philosophie de l'amélioration continue et de l'excellence, sont devenues des leaders dans le domaine de l'innovation.

Avec, cette distinction, l'Institution fait son entrée dans le cercle très restreint des lauréats BID, renforçant ainsi son prestige qui comprend des entreprises de renom, telles que Turner Construction (l'entreprise qui a construit le plus haut bâtiment du monde), le Burj Khalifa, KEPCO de Corée, une des plus grandes compagnies électriques d'Asie, et la branche caribéenne de Arcelormittal. Le Dg de l'IPS-CGRAE, Abdrahamane Berté, s'est dit heureux d'avoir reçu cette distinction.

« Ce prix attribué à mon institution est le fruit d'un travail d'équipe et le symbole d'une Côte d'Ivoire inscrite résolument dans une dynamique d'excellence continue à l'écoute des préoccupations de ses populations, conformément à la vision du Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara », a affirmé le premier responsable de cette institution de prévoyance sociale.

L'IPS-CGRAE, au dire de son directeur général, ambitionne d'être une institution moderne et de référence dans l'espace de la Conférence interafricaine de la pré- voyance sociale (CIPRES) et surtout d'apporter sa pierre à la forte ambition politique, économique et sociale du président de la République de conduire la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020.

Il est bon de noter que depuis la mise en œuvre de la réforme du système des pensions publiques en 2012, l'IPS-CGRAE a considérablement amélioré la qualité des prestations servies aux assurés sociaux.