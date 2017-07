Cote d'Ivoire: Vivement le calme en Eburnie !

Que la paix règne en Côte d'Ivoire ! Vivement le calme au pays de feu Félix Houphouët Boigny. Depuis janvier 2017, il ne se passe plus deux mois sans qu'il n'y ait des remous du fait des hommes en armes. Et du Burkina Faso, l'on ne saurait être indifférent à ces "secousses” ivoiriennes. Si une certaine opinion voit derrière ces événements, la main de l'ancien patron des Forces nouvelles, Guillaume Kigbafori Soro, l'intéressé qui est rentré d'une mission en Europe, a tenu à rassurer les Ivoiriens, le 20 juillet 2017.

« De retour en Côte d'Ivoire, j'ai pu noter des signes d'agitations. En tant qu'acteur politique et au nom de la responsabilité qui est la mienne, je voudrais lancer un appel au calme, à la pondération et à la retenue aux uns et aux autres. Personne n'a intérêt à jouer contre la tranquillité, la sérénité et la stabilité de la Côte d'Ivoire ».

En vérité, le calme, c'est ce dont a besoin la Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens ne veulent pas revivre les périodes sombres et difficiles, le devoir de retenue est aujourd'hui une nécessité. Le positionnement pour la présidentielle de 2020 a-t-il déjà commencé ?

On pourrait répondre par l'affirmative. Cependant, il faut que la joute précoce se fasse dans le strict respect des règles démocratiques. Le pays attend surtout des acteurs politiques qu'ils mènent des actions saines pour une succession paisible au président Alassane Ouattara. Les agitations violentes, les coups bas et les turbulences sont à proscrire dans un pays qui n'a pas encore fini de réconcilier ses fils et filles.

Le pardon et la réconciliation restent une quête en Eburnie. La preuve, c'est Guillaume Soro en personne qui se repent pour ses actes posés depuis le déclenchement de la crise ivoirienne de 2002.

« Pour ma part, j'ai décidé de demander, une fois de plus, pardon aux Ivoiriens, pour tout ce que, depuis 2002, j'ai pu consciemment ou inconsciemment commettre comme offenses à ce peuple qui a tant souffert », a-t-il déclaré.

Il a promis, en outre, d'aller vers ses aînés, les présidents Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo pour implorer leur pardon « pour tous les torts, manquements ou offenses que moi-même ou mes proches ont pu causer à chacun d'entre eux spécifiquement ».

Si cette profession de foi du natif de Kofiplé, sous-préfecture de Diawala, est sincère, il lui reste à peser de tout son poids pour que cessent les bruits des canons dans le pays qu'il dit aimer tant.

Même s'il n'en est pas le commanditaire, il sera toujours perçu comme le bouc émissaire par ses adversaires ou ses alliés d'hier. Aider Alassane Ouattara à achever son second mandat dans la paix, c'est donner la chance à son successeur de ne pas échouer.

Que les acteurs politiques ivoiriens le comprennent. Les tirs par-ci, les attaques de brigades par-là, sont de nature à installer un climat délétère et compliquer l'alternance au sommet de l'Etat. Autant apporter tout l'appui nécessaire au président Ouattara pour qu'il n'échoue pas dans sa mission.

A tous ceux qui rêvent de lui succéder par la voie des urnes, il est toujours temps d'œuvrer à la préservation de la paix. Le pire scénario sera d'empêcher Alassane Ouattara de terminer son mandat.

Ce sera la catastrophe, non seulement pour les Ivoiriens mais aussi pour leurs voisins. Il ne faut pas que le pays bascule. La mission des Nations unies ayant quitté définitivement, le 30 juin dernier la Côte d'Ivoire, on a cru à un retour durable de la stabilité et de la paix en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne doivent pas prouver le contraire.