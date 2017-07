Cote d'Ivoire: 3ème congrès ordinaire - Le RDR sort l'artillerie lourde

Le 3ème congrès ordinaire du RDR aura lieu les 9 et 10 septembre prochain au Palais des sports de Treichville. Les préparatifs vont déjà bon train. Et les responsables sont à pied d'œuvre pour relever le défi de la mobilisation. Notamment atteindre ou dépasser l'affluence au congrès de 1999.

Ce jour-là, le parc des Sports de Treichville a refusé du monde. Tant le lieu était plein à craquer. Toutes les régions seront mises à contribution pour que l'engouement soit total. Car, l'un des faits marquants de ces assises sera la participation du président de la République Alassane Ouattara.

Ainsi, après les femmes et les jeunes, le secrétaire d'Etat Touré Mamadou, président de la commission Mobilisation du 3ème congrès ordinaire du RDR, avec l'appui du président du comité d'organisation Adama Bictogo, a rencontré, samedi dernier, les structures spé- cialisées et groupes constitués de ce parti pour leur passer le mot d'ordre de la direction. C'était au siège du RDR, à la rue Lepic, dans une salle archicomble et dans une ambiance des grands jours. Aucun groupe de soutien n'a voulu se faire conter l'événement.

Chacun avec ses comités d'animation a sorti le grand jeu pour écouter le message de la direction du RDR. « Devant l'enjeu du congrès et l'enjeu de la mobilisation autour du président, aucune procédure et aucun préalable ne peuvent empêcher notre mobilisation. La direction nous a assigné un objectif.

C'est de faire mentir ceux qui disent que le RDR est mort, de faire mentir tous ceux qui pensent que les militants du RDR ne sont plus en phase avec leur parti et de faire mentir tous ceux qui pensent que les militants du RDR ne sont plus en phase avec le président Alassane Ouattara.

La seule manière de faire mentir ces personnes, c'est notre mobilisation extraordinaire au prochain congrès », a indiqué le président de la commission Mobilisation. Selon lui, ce sont plus de 65 000 militants qui sont attendus les 9 et 10 septembre au Palais des sports de Treichville. Touré Mamadou a rassuré ses interlocuteurs de ce que les choses vont changer après le 3ème congrès. « Pendant les pré-congrès, vous avez exprimé des préoccupations.

La direction a commencé à faire des réglages pour prendre en compte ces aspirations», a-t-il rappelé. Pour réussir la mobilisation, des meetings éclatés seront organisés à partir du 5 août dans les 13 communes du district d'Abidjan, a informé Touré Mamadou. Il y aura également le 12 août des meetings éclatés dans les 12 chefs-lieux de district.

« Le 20 août, nous allons organiser un giga meeting avec les femmes et le 2 septembre, un giga meeting à l'intention des jeunes. Nous allons ouvrir le village du congrès à partir du 26 août », a ajouté Touré Mamadou. Ce village, faut-il le préciser, sera un site offert aux militants pour se remémorer l'histoire du RDR.

Des figures emblématiques de cette formation politique, entre autres le Pr Henriette Dagri-Diabaté, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, le secrétaire général par intérim Amadou Soumahoro... viendront y animer des conférences publiques sur le parcours du RDR. Ce sera une occasion idoine pour communier avec la base.

L'atmosphère sera également à la fête dans le village du congrès avec un espace gastronomique et des concerts d'artistes en vogue du moment. Un lieu de ferveur totale en perspective.

L'honorable Charles Gnahoré, pré- sident du mouvement "Force 2015", par ailleurs président de la plate-forme des mouvements de soutien au RDR, a rassuré le président de la commission mobilisation de la disponibilité des mouvements de soutien à faire réussir le pari de la mobilisation.

« Les jeunes que vous avez en face de vous veulent la cohésion et l'union au sein du RDR. Et ces jeunes sont prêts à travailler dans ce sens.

Ces jeunes n'ont qu'une seule boussole et un seul leader qui s'appelle Alassane Ouattara », a-t-il rassuré. Pour sa part, Adama Bictogo, président du comité d'organisation du 3ème congrès, a félicité les mouvements de soutien pour leur apport dans le rayonnement du parti.

« Vous avez toujours été au front, sous la pluie et sous le soleil, pour accompagner le président Alassane Ouattara. C'est pour cela que vous ne devez pas être victimes des réseaux sociaux », a-t-il conseillé. Il leur a demandé de mobiliser au moins 9000 membres pour ce congrès qui doit être une fête.