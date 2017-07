Maroc: Un Casque bleu marocain tué dimanche en Centrafrique

L'opération militaire française Sangaris (décembre 2013-octobre 2016) et l'intervention des Nations unies ont permis la fin des massacres de masse, l'élection du président Faustin-Archange Touadéra et un retour au calme à Bangui. Dans l'intérieur du pays, des groupes armés se battent toujours pour le contrôle des ressources (or, diamant, bétail...).

«La cathédrale a également subi des vols et d'importantes déprédations. Des personnels d'une organisation caritative et certains de leurs proches ainsi que des personnes déplacées ont été séquestrés. Des maisons ont été incendiées dans le quartier environnant», avait déclaré dans un communiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires (Ocha) de l'ONU.

«L'attaque a eu lieu alors que les Casques bleus du contingent marocain escortaient les camions-citernes qui se ravitaillaient en eau dans le fleuve pour les besoins humanitaires de la ville», précise la Minusca, qui condamne l'attaque et présente «ses condoléances à la famille, au peuple et au gouvernement du Royaume du Maroc».

Six Casques bleus avaient déjà été tués en mai à Bangassou et sa région (470 km à vol d'oiseau de Bangui, sur la frontière avec la République démocratique du Congo).

