Afrique: Elim CHAN 2018 - Sénégal - Guinée, Congo - RD Congo, les chocs du 3è tour

A l'issue du week-end, on connait les qualifiés pour le prochain et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2018. Et pour connaitre les 16 équipes qui seront au Kenya l'an prochain, il faudra patienter jusqu'au soir du dimanche 20 août pour les derniers matchs retour du 3è tour.

Mais les affiches que propose ce dernier tour sont alléchantes. Dans la zone Ouest A, le Sénégal sera face à la Guinée.

Dans la zone Ouest B, duel entre le Burkina faso et le Ghana, tandis que le Nigéria exempt du tour précédent défiera le Bénin, tombeur du Togo.

Autre derby, dans la zone Centre, entre le Congo et la RD Congo. Deux pays qui ne se quittent plus. Egalement dans le même groupe des éliminatoires de la CAN 2019 chez les séniors.

Puis, le Rwanda devra créer la surprise face à l'Ouganda sans oublier le choc Afrique du Sud - Zambie dans la zone Sud.

Entrée en lice également de la zone nord avec une affiche Egypte - Maroc notamment.

Les matches du dernier tour

Nord : Egypte - Maroc, Algérie - Libye

Ouest A : Sénégal -Guinée, Mauritanie - Mali

Ouest B : Bénin - Nigeria, Niger - Côte d'Ivoire, Burkina Faso - Ghana

Centre : Guinée Equatoriale - Gabon, Congo - RD Congo, Sao Tome et Principe - Cameroun

Centre-Est : Ouganda - Rwanda, Ethiopie - Soudan ou Burundi

Sud : Madagascar - Angola, Comores - Namibie, Afrique du Sud - Zambie

(aller : 11-13 août, retour : 18-20 août)