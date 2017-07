Togo: Artistes, promoteurs culturels et sympathisants ont rendu hommage aux victimes à Lomé

Depuis l'après-midi d'hier dimanche, le monde de la culture togolaise est en deuil. Et pour cause, six compatriotes dont les humoristes connus, Folo et Agbasco, ont perdu la vie dans un accident de la circulation à l'entrée de Tchaloudè.

Ce lundi, les promoteurs culturels, artistes de la chanson et comédiens et autres sympathisants ont tenu à rendre un hommage à ces compagnons de route qui ne sont plus.

Pour ce faire, ils se sont retrouvés dans cette soirée sur le terrain de Forever où ils ont allumé une bougie en l'honneur de ces disparus. Aussi, ils ont souhaité que cela n'arrive "plus jamais sur la terre de nos aïeux".

Les initiateurs de cette cérémonie ont suggéré qu'en attendant des actions plus élaborées, que chacun par une photo le doigt vers le ciel marque son invocation en à Dieu, pour le repos de l'âme de Folo, Agbasco et compagnie et aussi à veiller sur kkes autres artistes et humorites togolais.

Pour rappel, cet accident de la route s'est produit à l'entrée du village de Tchaloudè à plus de 200 km de Lomé, sur la nationale N-1, alors que ces humoristes qui avaient presté lors de la soirée du rire organisée dans le cadre des luttes Evala édition 2017, étaient en route pour Lomé.

Malheureusement, que leur véhicule dans une tentative de dépassement d'un bus de la compagnie de voyage ETRAB, est rentré en colision avec un camion poids lourd.

Conséquence, les six occupants du véhicule, Agbasco, Folo, Ousmane Akoriko, les deux membres du groupe Gafo, et Jacqueline n'ont pas survécu au choc. Que leurs âmes reposent en paix et que Dieu apaise les coeurs meurtris.