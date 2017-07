Burkina Faso: Drame à Nemnin (Ouaga) - 5 morts dans l'incendie d'une maison

Face donc à ces évènements malheureux à répétition, il serait judicieux pour tous et chacun de veiller à toujours prendre les précautions nécessaires avec les installations électriques et autres branchements dans les concessions.

Il faut signaler que le chef de famille était informaticien et enseignant de formation. Il était en outre promoteur de plusieurs cybers, et à ce titre il avait beaucoup d'appareils dans sa maison. L'origine de l'incendie serait vraisemblablement un court-circuit électrique, mais seules les conclusions de l'enquête pourraient déterminer avec exactitude les causes réelles du départ du feu.

Il aurait été alerté au téléphone par un amis de longue date qui habite non loin de chez les Sedgho et qui aurait flairé l'odeur suspecte de fumée qui se répandait dans la zone.

