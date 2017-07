Burkina Faso: VIIIe jeux de la Francophonie - Koala assure en athlétisme

« Je suis sincèrement déçu car je n'atteins pas ma performance et cela me désole. J'aurais souhaité faire mieux mais dès les seconds passages j'ai commencé à sentir un gêne au niveau de la cuisse droite qui m'a handicapé », a argumenté Sienga qui compte se rattraper pour les 200m aujourd'hui pour épingler également une médaille.

Après une bonne disposition dans les 3 premiers sauts au niveau de la longueur (5m24), le burkinabè sombrera par la suite et ne parviendra plus à améliorer cette performance, laissant ses concurrents lui passer devant alors qu'il avait déjà quelques doigts sur le bronze.

« La course n'était pas mal, mais il y a des saisons qui arrivent comme cela. Depuis le mois d'avril, mes études ont pris le dessus car j'avais pleins d'examens à préparer pour valider mon semestre en médecine. Or au sprint, cela ne pardonne pas.

"Je peux mieux faire que cette performance mais je me rends compte que j'ai beaucoup de techniques à parfaire. Le faux départ lors de la première série m'a quelque peu perturbé et je n'ai pas pu bien décoller dans les starting-blocks car j'avais la trouille de me voir éliminer à ce niveau” a expliqué Mariam Bancé.

Les compétitions de l'athlétisme ont débuté le dimanche après-midi au stade Félix Houphouet Boigny. Gérard Kobéane et Mariam Bancé aligné dans les 100m ont tous été éliminés dans les séries. Marthe Koala a elle, assuré en remportant sa série et se qualifiant aisément pour la finale.

